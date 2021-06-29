С кем вы, Владимир Владимирович? 11 вопросов президенту накануне «Прямой линии»

Ситуация в стране сложилась такая, что 30 июня на «Прямой линии» с Путиным будет решаться очень многое. Очень может быть, что судьба России на ближайшие годы

Ясно, что озвучены будут те вопросы, на которые у президента есть готовые ответы. То, что будет отбор, понятно – ибо вопросов, как всегда, миллионы. Однако и характер вопросов, пусть даже тщательно отобранных, а главное – характер ответов на них – могут сказать очень многое о политике президента. Так что все окончательно прояснится.

Что касается его встречи с Байденом, от которой тоже многого ждали, то фактически все комментаторы склоняются к тому, что ничего экстраординарного не произошло, и наши отношения с Америкой находятся на том же нижайшем уровне, разве что вернулись послы, но это не решает проблем.

Очень хотелось бы задать Путину именно те вопросы, которые, по мнению очень многих граждан России, сегодня самые главные.

1. Можно ли назвать кошмарной пандемией сегодняшнюю ситуацию с ковидом, если сама статистика говорит о том, что:

«По официальной статистике смертей за 2020 год:

25 % – инфаркты;

20% – онкология;

15% – инсульты;

39% – иные заболевания.

1% – пневмонии, из них вирусных 0,1%, остальные – бактериальные, химические и т.д.»

И смертность от коронавируса ничтожна по сравнению со смертностью от сердечно-сосудистых, рака и других болезней, которые уносят жизней во много раз больше, не говоря о смертности от самоубийств и катастроф. И это еще при том, что достаточно хорошо известно: умерших от других болезней частенько причисляют к смертям от ковида. Неужели и Вы, Владимир Владимирович, считаете, что мы подверглись кошмарной «пандемии коронавируса», а вовсе не становимся жертвой коварного, лживого замысла властьимущих, жаждущих как можно быстрее сократить население?

2. Вы уже говорили, что вакцинация – дело исключительно добровольное. То же заявляла и Валентина Матвиенко. Почему же неудержимо разворачивается по разным каналам стремление сделать вакцинацию для всех обязательной и выдавать то ли свидетельства, то ли паспорта вакцинированным, а тех, кто отказался, дискриминировать во многих отношениях, но Вы, Владимир Владимирович, этому никак не препятствуете? Разве не ясно, что это очень напоминает то, что было когда-то в Германии – то есть разделение людей на два сорта, а также прямое игнорирование человеческого достоинства, которое четко прописано в документах Нюрнбергского процесса, а также в нашей Конституции? Ведь Вы, Владимир Владимирович – гарант ее исполнения.

3. По поводу действий мэра Москвы С.С.Собянина, а также в отношении главы Роспотребнадзора А.Ю.Поповой и санитарного врача Москвы Е.Е.Андреевой, возникло множество протестов, но Вы по этому поводу никак не высказываетесь, а порой их даже благодарите. Неужели Вы согласны с их, порой просто чудовищными поступками – такими, как огромные штрафы тех, кто не носит маски, блокировка «карт москвича», закрытие парков, «паспорта вакцинированных» и так далее? В прошлом году господин ССС проговорился, что готов был «ввести войска», чтобы обуздать непослушных. А Вы, между прочим, наградили его орденом…

4. С.С.Собянин совершенно неуважительно относится не только к гражданам Москвы, но и к самой нашей столице: вырубаются деревья, уничтожаются «зеленые зоны», нарушается экология города, уничтожаются исторические здания… Неужели Вы согласны с этими его действиями?

А ставленник Собянина, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, обещал застройку набережных столицы, увеличение многоэтажности зданий, выселение пенсионеров и превращение исторического центра России в умопомрачительный мегаполис вместо того, чтобы люди осваивали огромные, малозаселенные, богатые природными ресурсами пространства великой страны, о чем говорилось еще в советские годы. Неужели Вы согласны и с Кузнецовым?

5. Богатые у нас продолжают, как ни в чем не бывало, богатеть, а бедные беднеть. За двадцать лет Вашего президентства ничего в этом отношении не менялось. Почему? Неужели Вы считаете это справедливым? Какое же будущее ждет всех нас?

6. Почти во всех своих выступлениях Вы повторяете, что главная Ваша забота – чтобы граждане нашей страны жили хорошо, а благо России – Ваша главная цель. Но у нас даже в Конституции нет речи о соответствующей идеологии со всеми обстоятельствами и правилами, из этого вытекающими, хотя Вы принимали активнейшее участие во внесении поправок. Разве не ясно, что без идеологии не бывает жизни общества? У нас же с некоторых пор четко установилась идеология денег, то есть личное обогащение каждого, то есть хищничество и махровый капитализм. Культура, образование, медицина, наука, которыми славился Советский Союз, стали жертвами этой воистину дьявольской «идеологии». Неужели Вы считаете это нормальным для Вашей любимой Родины?

7. По ТВ показывают крымские, краснодарские, калининградские пляжи – они набиты битком в эту жару, и никаких «дистанций» и масок. В Петербурге на матчах Евро тоже практически все зрители были без масок, а трибуны почти в аншлаге. А в Москве Собянин и Попова вводят все новые и новые «жесткие меры». Как это понять, Владимир Владимирович? Вас это никак не коробит? Вам не кажется, что ССС и АЮП буквально сошли с ума и вообразили себя главнокомандующими?

8. Совершенно странную, противоестественную картину мы с женой увидели в парке Сокольники 21-го июня. Все спортивные снаряды, а также детские площадки и некоторые скамейки тщательно обмотаны полосатой запретительной лентой, а вот «The Бассейн» открыт для посетителей, и на вход стоит длиннейшая очередь, без всяких масок и без «дистанций». Не потому ли так, что вход в бассейн платный, а вот спортивные снаряды дохода не приносят? Издевательство, абсурд и алчность властей стали в последнее время обычными в нашей жизни и считаются Собяниным, Поповой и другими чиновниками «заботой о людях»! Такого бреда не было ни в Советском Союзе, ни даже в ельцинское время. Почему же Вы Владимир Владимирович, терпите этих «заботливых», которых столько людей уже ненавидит?

9. 22-го июня вся страна отметила печальный юбилей – нападение Германии на Советский Союз. Как Вы думаете, стали бы сегодня жители РФ так же самоотверженно защищать свою Родину, которая сегодня в оккупации собяниными, поповыми, а также олигархами, губернаторами и прочими «хозяевами», которых вряд ли можно назвать теми, кто хочет сделать Россию снова великой? По лукавому стечению обстоятельств, именно в день печального юбилея «антиковидные» меры в столице ожесточились. И именно в этот день Дмитрий Песков заявил, что «дискриминация неизбежна». Не символ ли это? Не стало ли это началом нового пути к процессу, подобного Нюрнбергскому? Ведь любому абсурду рано или поздно приходит конец.

10. В Отечественную, при всех ее ужасах, в моральном и нравственном отношении было проще. Были враги, напавшие на нас, и были наши доблестные войска, которым нужно помогать всеми средствами, чтобы спасти Родину. А сегодня? Враги есть – явные, жестокие и лукавые, грабящие нас, считающие нас кроликами и овцами, изобретающие разные средства, чтобы лишить нас достоинства, свободы, а то и жизни. Но кто они конкретно, откуда? Как определить, сами они так действуют или ими руководят и вовсе злейшие наши враги?

И где защищающие нас бойцы Красной армии? Мы разобщены, власти делают что хотят, обманывают нас на каждом шагу, мы явно чувствуем себя в оккупации. Но где же будущие освободители наши? Как во всем разобраться? Есть несправедливо богатые, но очень много унизительно бедных, и мы ничего не можем с этим поделать, потому что войска наши не стараются нас освободить, они защищают, скорее, богатых, чем нас. К кому обращаться?

Вы, Владимир Владимирович, постоянно говорите о том, что хотите, чтобы мы жили хорошо, о любви к нашей общей Родине, а на деле? О некоторые «выплатах» Вы торжественно объявили, но ведь они не решают проблем. Мы – не хозяева своей жизни, вот в чем дело! И такие, как Собянин, Попова и подобные им, делают с нами все, что взбредет в их головы. За ЭТО бились и умирали бойцы Красной армии? Что Вы думаете по этому поводу, Владимир Владимирович?

11. Как я уже сказал, как говорят многие, такое в мире уже бывало. Например, в Третьем Рейхе. Не имело значения, хороший ты человек или плохой, честный или бесчестный. Важно было, кто ты по национальности – ариец или нет. Если ариец, то человек, гражданин, даже если ты сволочь. Если еврей, славянин, цыган и прочее, то – нечисть в любом случае и не имеешь права на жизнь.

Это мы назвали фашизмом, и в разгроме его главную роль сыграла наша страна – ценою гибели многих наших отважных предков.

Сегодня не только во многих странах, но и в нашей начинается фактически то же самое. Не имеет значения, что ты за человек, важно подчиняешься ты неким богам в человеческих образах или нет. У нас это АЮП, ССС и некоторые другие начальники и начальнички – сегодня особенно активно орудующие в области медицины. И дело вовсе не в том, больной ты человек или здоровый, а в том надеваешь ты на свое лицо тряпку по их приказу или нет, укололся ты, дал впрыснуть в себя непонятную жидкость, за действие которой они не несут никакого ответа, или не дал. Если не подчиняешься – ты не гражданин вовсе, многое тебе уже не позволено, а в ближайшее время тебя вполне могут попробовать замаскировать и уколоть насильно, с помощью «правоохранительных органов», а то и просто посадить вместе с другими такими же в некие «вольеры», которые раньше назывались концлагерями.

Никакие Конституции, кодексы, законы для новых «богов» не имеют значения, ты для них – подопытное животное, не имеющее человеческих прав. Неужели Вы согласны с этим, Владимир Владимирович? Неужели история ничему не учит? Неужели Вы тоже считаете, что некие люди, оказавшиеся на «начальственных местах», имеют право творить то, что им взбредет в головы, не считаясь ни с чем – и даже с Вашим указанием, что вакцинация добровольна?

Или произойдет то же, что с пенсионной реформой, когда Вы сначала обещали, что ее не будет, а потом попросили «отнестись с пониманием»? Кому же тогда и во что нам, гражданам страны, верить? Какие войска у нас оккупационные, а какие наши защитники?

Мы, граждане возглавляемой Вами страны, имеем право на достоинство человеческое, на свое мнение, на справедливость? Чьи права должны защищать «правоохранительные структуры» – наши, народные права или права тех «хозяев», которые воображают себя чуть ли не богами? КУДА мы идем, Владимир Владимирович? С кем Вы – с Россией и ее народом или с теми, для кого власть, деньги или трусливое подчинение «вышестоящим» превыше всего?

Да, мне кажется, что 30-го июня многое станет ясно.