ДМЦ feat. Люся Махова «Ливень» (интернет-сингл)

Исполнитель: ДМЦ feat. Люся Махова, Название: «Ливень», Стиль: акустический рок, Год: 2024

В позапрошлом году на альбоме «Слышишь, только не сдавайся» группа «ДМЦ» выпустила «Ливень». Она хоть и обращает на себя внимание, но была при этом типичной балладой о расставании из-за нелепых недопониманий влюбленных. Однако, видимо, в этой песне было что-то такое, что можно досказать и развить. И поэтому лидер «ДМЦ» Андрей ГрейЧайник выпустил еще и специальную акустическую версию «Ливня» с давней соратницей — Людмилой Маховой из славной команды «Дайте Два».

Девушке и карты в руки. С вокальных партий Люси Маховой нынешний «Ливень» начинается, и образовавшемуся раскладу сил поневрле удивляешься. Текст остался тот же, но в итоге вышло так, что героиня мнит себя эдакой королевой, а ее бывший парень юлит перед ней провинившимся школьником. Она признается, что и в отношениях сохраняла свою суть («узнаю тебя, узнаю себя»). Он неуклюже оправдывается, что обидел и больше так не будет. Она томно не спешит прекратить диалог в соцсетях перед окончательным разрывом. Он наивно надеется еще на продолжение.

Ни убавить, ни прибавить. Браво!