Песни Сергея Мазаева стали национальным и мировым достоянием

Концерт Оркестра Сергея Мазаева состоялся в день рождения его основателя в Театре Эстрады 7 декабря 2025 года

В таком формате вокалист «Морального кодекса» отмечает свой личный праздник из года в год, но в столь легендарном месте это произошло впервые. Для Сергея Мазаева было делом чести выступить в прославленном Театре Эстрады, переехавшем в Дом на набережной еще в 1961 году. Ведь именно на этой исторической сцене выступали Никита Богословский, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Раймонд Паулс и многие другие мэтры, причастные к созданию и исполнению песен, входящих в репертуар Оркестра Сергея Мазаева.

Театр Эстрады располагает к внедрению драматических элементов в концертное действо. Вот и Оркестр Сергея начал свое выступление Анатолия Быканова и Виктора Гераскина из советской телепрограммы «13 стульев». Радушно поприветствовав зрителей, Сергей Мазаев, облаченный в элегантный костюм бордового цвета, признался, что выступить здесь было его давней мечтой, которая наконец-то начала сбываться. «Эстрадный оркестр в Театре Эстрады!» - легко и просто обосновал он логичность данного шага.

Глубокое родство репертуара Оркестра с Театром Эстрады проявлялось еще и в том, что звучали они именно в том витальном настроении, которым дышали эти стены еще 50-60 лет назад. Особенно явственно это ощущалось при исполнении «Калины» ВИА «Оризонт», «Три года ты мне снилась» Никиты Богословского и Алексея Фатьянова, «Манжерока» Оскара Фельцмана и «Года любви» Арно Бабаджаняна и Андрея Вознесенского. А уж когда Оркестр Сергея Мазаева заиграл лирическую инструментальную композицию Александры Пахмутовой из фильма «Три тополя на Плющихе», на глаза у некоторых зрителей невольно навернулись слезы.

Тему популярных в советской Москве деревьев продолжила песня «Тополя» Геннадия Колесникова и Григория Пономаренко. Как известно Сергей Мазаев даже день своего рождения привык скорее дарить, нежели получать. Поэтому среди объявленных им сюрпризов программы прозвучала баллада «Ой, ты рожь» Александра Долуханяна и Антона Пришельца в неподражаемом исполнении солистки Оркестра Алены Долбик. По поводу этого номера Сергей Мазаев заметил, что многие должны узнать эту песню, поскольку наверняка ее слышали в застольном исполнении своих родителей. К разряду сюрпризов относилась композиция «Тюлень» Григория Бейлина и Владимира Хвойницкого, о которой певец однако сказал, что ее-то как раз, возможно, мало кто узнает.

Прикосновением к высокой традиции стала дня всех «Ненаглядная сторона» Давида Тухманова на стихи Игоря Шаферана. Сергей Мазаев признался, что композитор, готовясь праздновать свое 60-летие, сам ему позвонил и попросил записать этот номер. После получения готовой версии Давид Тухманов вновь связался с артистом и рассказал, что впервые слышит свою песню, безупречно исполненную точно по нотам.

Постсоветский период на концерте оказался представлен дуэтами «Острова в Океане» и «Слова, что ты не знаешь», которые Сергей Мазаев когда-то записал с Натальей Ветлицкой, а теперь с ним тандеме выступила ее тезка — солистка Оркестра Наталья Бойко. Относительно же «Я тебя никому не отдам» из сериала «Граница. Таежный роман» он не без гордости заявил, что ее сочинил его давний друг, ставший в итоге большим композитором — Игорь Матвиенко.

Условное второе отделение концерта (а надо заметить, что Оркестр Сергея Мазаева выступал 2,5 часа без всякого антракта, а его основатель все время находился на сцене!) открылось инструментальной темой Консуэлло Веласкес «Бесаме мучо» в забористой диско-аранжировке музыкального руководителя и пианиста коллектива Александра Мясникова. Исполненные во втором отделении песни зарубежных авторов должны войти в грядущий альбом Оркестра «Импортозамещение». Настоящей жемчужиной здесь оказалась вещь из репертуара Фрэнка Синатры «Can't Take My Eyes off You», которую Сергей Мазаев натурально прочувствовал кожей. Ну а благодатную тему импортозамещения он наглядно продемонстрировал на примере песни «Каникулы любви» Хироси Миягавы, к которой Леонид Дербенев в свое время написал русский текст «У моря, у синего моря», сделав ее тем самым подлинно народной.

«Возвращаемся на Родину!» - предложил Сергей Мазаев перед финальным блокам концерта, решив обратиться к наследию «Морального кодекса». В обрамлении потрясающе красивых партий духовых и аккордеона и при участии всех штатных музыкантов «Морального кодекса», включая появившегося на сцене гитариста Сергея Сухова, Оркестр сыграл «Ночной каприз» и «Я выбираю тебя».

Участники коллективов Сергея Мазаева поздравили его с днем рождения, предложив задуть свечи на праздничном торте, чтобы исполнялись и другие его мечты. «Ваши песни стали не только национальным, но и мировым достоянием», - тонко подметила аккордеонистка Оркестра. Концерт на этом отнюдь не завершился, и Оркестр Сергея Мазаева сыграл идеальный прощальный номер «Песня остается с человеком» Раймонда Паулса и Ильи Резника. Но зрителям, прослушавшим к тому моменту более 30-ти песен, и этого показалось мало, поэтому музыканты вышли на бис с «Первым снегом». На прощание Сергей Мазаев признался гостям концерта в любви, и это чувство, судя по бурной реакции зала, обилию цветов и подарков от благодарной публики, оказалось абсолютно взаимным.