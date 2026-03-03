Женская сборная Ирана по футболу отказалась петь национальный гимн

Иранская женская сборная по футболу отказалась петь национальный гимн на матче Кубка Азии, сообщает "Коммерсант". Спортсменки молча слушали гимн перед игрой с Южной Кореей.

Южная Корея обыграла Иран со счетом 3:0 в матче группового этапа. Главный тренер сборной Ирана Марзие Джафари отказалась отвечать на вопросы о военных ударах США и Израиля по республике и о смерти верховного лидера страны Али Хаменеи.

Гимн Ирана был принят и утвержден в 1990 году после прихода к власти аятоллы Хаменеи. Спортсмены из Ирана уже отказывались исполнять гимн своей страны на соревнованиях. В 2022 году игроки футбольной сборной республики отказались петь гимн перед матчем первого тура чемпионата мира по футболу со сборной Англии. Такое решение спортсмены приняли из-за протестов в Иране с требованием смены режима.

