Nagart feat. Оркестр Глобалис «Королева льда» (симфоническая версия)

Исполнитель: Nagart feat. Оркестр Глобалис, Название: «Королева льда», Стиль: симфо-панк, Год: 2025

Группа Nagart продолжает исполнять свою давнюю заветную мечту, перезаписывая свои хиты в симфоническом звучании. Лидер коллектива Александр Старцев недавно признался, что с самого начала своего творческого пути он продумывал структуру песен именно под такой саунд. А помогает команде в этом прославленный Оркестр «Глобалис», с которым у панков нового поколения сложился на удивление прочный и долгосрочный тандем.

Баллада «Королева льда» вошла в относительно недавний альбом группы Nagart «13 этаж» в дуэтной версии с Хелависой из «Мельницы». Присущая певице холодная величественность как нельзя лучше подошла этой зябкой, но величественной песне. Теперь Nagart чуть изменил оптику: «Глобалис» добавил снежности и вкрадчивости. В частности, в песне появилась чисто симфоническая увертюра, где партии флейты могут ассоциироваться с вьюгой, а струнные — со стужей. Весь этот ледяной поход направлен на героя, но и он сам стремится к Королеве льда, переходя через Калинов Мост в царство мертвых.

Партии же Хелависы теперь исполняет штатная альтистка группы Nagart Валентина Елисеева. По сравнению с Хелависой, в ее голосе меньше величия, но больше коварства: она манит героя любовью и превращает его в ледышку, а потом признается, что ждет того, кто ее саму растопит.