В НАТО грозят жестким ответом за помощь Ирану разведданными

11:24 13.03.2026

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, выступая на слушаниях в сенате США, предупредил о готовности жестко реагировать на любую помощь Ирану в атаках против американских сил на Ближнем Востоке.

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко... Я уверен, что мы дадим решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — приводит слова Гринкевича Газета.RU.

В Вашингтоне уже поднимали вопрос возможной передачи Ирану разведывательной информации. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что американская сторона напрямую предупредила Москву о недопустимости таких действий.

«Я решительно передал России послание не поставлять Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе», — говорил он.

В интервью CNBC Уиткофф сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с Трампом отрицал передачу разведданных Ирану: «Россияне сказали, что не передают информацию — это их слова, поэтому мы можем принять их на веру».

При этом в США и Европе все громче звучат заявления о том, что война вокруг Ирана усиливает координацию между главными противниками Вашингтона. По данным источников Bloomberg, знакомых с оценками американской и западной разведки, Москва якобы передает Тегерану разведывательную информацию, которая может использоваться для ударов по американским силам, Израилю и союзникам США в Персидском заливе.

После закрытого разведбрифинга по Ирану сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь заявил, что Россия, по его мнению, помогает Тегерану «активно и интенсивно — разведданными и, возможно, другими средствами», и добавил, что «Китай также может помогать Ирану».

В Пекине эти подозрения отвергли. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР «выступает против безосновательных обвинений» в своей причастности. По его словам, Китай играет «конструктивную роль в деэскалации и восстановлении мира».