В НАТО грозят жестким ответом за помощь Ирану разведданными
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, выступая на слушаниях в сенате США, предупредил о готовности жестко реагировать на любую помощь Ирану в атаках против американских сил на Ближнем Востоке.
«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко... Я уверен, что мы дадим решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — приводит слова Гринкевича Газета.RU.
В Вашингтоне уже поднимали вопрос возможной передачи Ирану разведывательной информации. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что американская сторона напрямую предупредила Москву о недопустимости таких действий.
«Я решительно передал России послание не поставлять Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе», — говорил он.
В интервью CNBC Уиткофф сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с Трампом отрицал передачу разведданных Ирану: «Россияне сказали, что не передают информацию — это их слова, поэтому мы можем принять их на веру».
При этом в США и Европе все громче звучат заявления о том, что война вокруг Ирана усиливает координацию между главными противниками Вашингтона. По данным источников Bloomberg, знакомых с оценками американской и западной разведки, Москва якобы передает Тегерану разведывательную информацию, которая может использоваться для ударов по американским силам, Израилю и союзникам США в Персидском заливе.
После закрытого разведбрифинга по Ирану сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь заявил, что Россия, по его мнению, помогает Тегерану «активно и интенсивно — разведданными и, возможно, другими средствами», и добавил, что «Китай также может помогать Ирану».
В Пекине эти подозрения отвергли. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР «выступает против безосновательных обвинений» в своей причастности. По его словам, Китай играет «конструктивную роль в деэскалации и восстановлении мира».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прозвучали типичные для агрессоров воинствующие пугалки НАТО и Запада, расчитанные на слабонервных в Кремле. Расчет на послушное сионистское лобби во власти России. Неужели в Кремле опять промолчат.
..........
В этом отношении интересна позиция американских политиков. Пол Крейг Робертс помощник министра финансов США в правительстве президента Рейгана: Американский национальный характер мельчает и деградирует США превратились в полицейское государство, и американцы с этим смирились, утверждает известный американский публицист.
..........
Американский народ оказался несостоятельным. Мы предали понятие Справедливости. Мы предали Милосердие. Мы предали Конституцию США. Мы предали Истину. Мы предали Демократию и понятие представительного правительства. Мы предали сами себя и человечность. Мы предали те возможности, которые нам дали Отцы-основатели американского государства. Мы предали Бога. И если у нас и был когда-то тот самый американский характер, о котором нам столько говорили, мы явно потеряли и его. От него почти ничего не осталось
это крайне редкий случай когда я верю в сказанное путиным
Отдельную категорию составляют ролики, созданные искусственным интеллектом. Один из них распространялся в X, TikTok, Instagram, YouTube и китайской платформе Douyin. В подписи говорилось, что баллистические ракеты Ирана уничтожают жилые дома в центре Тель Авива. Эксперты обнаружили признаки генерации ИИ. Например, одинаковые крыши на разных зданиях и неестественный оранжевый дым. На записи также отсутствуют сирены воздушной тревоги.Расследование показало и более сложные схемы распространения фейков. Один пользователь фуцик авсд взломал несколько аккаунтов, изменил их названия и начал публиковать от их имени ролики о войне.О великих победах иранских фэйкометателей.
Социальные сети заполнили ролики, которые показывают удары Ирана, якобы нанесенные по Израилю. Чего только стоит "новости" о "ликвидации" или "бегстве из страны" израильского премьера Биньямина Нетаниягу. Многие такие видео собирают миллионы просмотров, отмечает фактчекерский проект The Cube. По данным расследователей, большая часть публикуемых кадров не имеет ничего общего с реальностью, передает Euronews.Выделяются пришибленный антисемит фуцик авсд и подобный фуцик штурман,их вранье:Шо, опять амерский авианосец "Авраам Линкольн",
дней пять мусолят тему, сегодня опять два фэйкомета авсд и штурман:
В Иране заявили о выведении из строя авианосца ВМС США «Авраам Линкольн»
Бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) вывели из строя авианосец Военно-морских сил США «Авраам Линкольн».
С таким утверждением выступил спикер штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Его слова приводит IRIB.
«Авианосец «Авраам Линкольн» был атакован Военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США», — сказал Зольфагари.
Ранее в Иране заявили о нанесении ударов беспилотниками по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».
ИЛИ ЭТО УЖЕ ДРУГОЙ ИЛИ ТРЕТИЙ АВИА НОСЕЦ? И КАКИМ БОКОМ ЭТО К ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ не передаче РАЗВЕДДАННЫХ?
аха-ха-Потому, что само НАТО может стать под прицелом про иранских группировок, как пособник США и израиля.
Неубедительно,зато грозно и смешно.
Исламское сопротивление Ирака взяло на себя ответственность за сбитие американского самолёта-заправщика KC-135.
.
Исламское сопротивление Ирака в официальном заявлении сообщило, что его бойцы смогли перехватить в небе западного Ирака стратегический самолёт типа «KC-135», принадлежащий американским оккупационным силам.
.
При этом американскское командование принимает потерю самолета, однако утверждает о некой аварии на борту самолета.