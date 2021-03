Марсоход Perseverance прислал первую 360-градусную панораму Марса

Марсоход Perseverance (в переводе на русский - «Настойчивость») стал пятым аппаратом NASA, севшим на поверхность Марса

В Сети появилась первая 360-градусная панорама окрестностей Марса, составленная из снимков, присланных марсоходом NASA Perseverance.

Панорама составлена из 142 снимков, сделанных при помощи инструмента Mastcam-Z (система с двумя камерами с функцией масштабирования). Данная система камер позволяет отображать детали размером от 3 до 5 миллиметров возле марсохода и от 2 до 3 метров на далеких склонах вдоль горизонта.

На снимках показаны окрестности рядом с кратером Джезеро. Ученые считают, что миллиарды лет назад здесь находилось озеро и дельта реки. Древний кратер имеет ширину 49 км и располагается около марсианского экватора. Специалисты предполагают, что в скалах могли сохраниться признаки бактериальной жизни.



Фото с сайта nasa.gov

Напомним, Марсоход Perseverance (в переводе на русский - «Настойчивость»), запущенный в США в 2020 году, 19 февраля успешно приземлился на Красной планете. Он стал пятым аппаратом NASA, севшим на поверхность Марса. Посадка прошла в автоматическом режиме.

Основной задачей миссии Perseverance является астробиология, которая включает в себя поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход также будет характеризовать геологию планеты, ее климат и проложит путь для будущего исследования Красной планеты людьми. Также это будет первая миссия по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

The first 360º view of Mars from Perseverance Rover.

Credit: NASA​/​JPL-Caltech​/​ASU​/​MSSS pic.twitter.com/T8BB7s6Bpr

— Wonder of Science (@wonderofscience) February 25, 2021