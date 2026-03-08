Путин: в отношениях Украины и Европы хвост виляет собакой
Президент России Владимир Путин описал отношения Украины и ЕС фразой "хвост виляет собакой", пишет РИА Новости.
"Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется "хвост виляет собакой", а не наоборот", — заявил он в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Путин напомнил, что украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его словам, европейские страны пожинают то, что сами посеяли. Они не могут не замечать энергетический шантаж со стороны Украины, но затыкают друг другу рот.
"Можно сказать, что вообще все, что происходит сейчас, — это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная", — отметил он.
Президент добавил, что ситуация на мировых рынках обострилась до предела. Ранее он назвал происходящее в европейской энергетике итогом ошибочной политики властей ЕС.
Как раз прямо противоположное, вся русь должна правителям РФ
Неважно, чем виляет Украина перед Европой, главное, что бы не загораживала этой самой Европе вид на его собственные вихляния перед ней.
Просто кремлесвские до сих пор не говорят Правды, вот и все..
Это не "хвост" это Кагал, Империя.
Потому политики и "затыкают рот друг другу".
местонахождение подобным деятелям, - ведомство Лаврентия Берии, которого сейчас очень не хватает.
И не надо главу (с прописной буквы) выдавать за самостоятельную фигуру.