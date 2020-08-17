«Доктор Динозавров»: семейная анимационная комедия с мезозойским приключением

28 августа на большие экраны выходит приключенческая анимационная комедия «Доктор Динозавров» — дебютный полнометражный проект анимационной студии «ЯРКО», созданный в сотрудничестве с «Централ Партнершип»

Лента обещает стать ярким событием для всей семьи, сочетая юмор, фантастику и историю о взрослении.

Фил Динозавров — обычный школьник с не самыми простыми буднями. Его преследуют насмешки одноклассников, школьные симпатии игнорируют, а отец с манией палеонтологии и старым музеем стал поводом для смущения. Всё меняется, когда в результате случайной находки Фил активирует древний портал, ведущий прямиком в доисторическую эпоху.

Оказавшись в мезозое, подросток сталкивается с неожиданными союзниками: болтливым, но обаятельным велоцираптором, строгим папой и девушкой мечты, проявившей неожиданные бойцовские качества. Чтобы вернуться домой, герою предстоит преодолеть множество испытаний, но главное — научиться принимать себя и свою семью такими, какие они есть.

Зрителей ожидает звёздный актёрский состав озвучки:

Тимур Родригез — велоцираптор, которому не чужд сарказм и травоядная диета,
Сергей Гармаш — профессор Динозавров, отец главного героя,
Роман Курцын — харизматичный СуперБратан,
Диджей Саймон (радио Energy) — динозавр Рекс,
а также Владимир Войтюк и Василиса Савкина, озвучившие Фила и его подругу Рину.

Режиссёр и автор сценария Максим Волков подчёркивает, что за ярким юмором и дино-приключениями скрывается важная тема: взросление, принятие себя и своих корней. «Мы рассказываем историю мальчика, который узнаёт, что его "странность" может стать силой», — отмечает он.

Глава студии «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова назвала проект воплощением многолетней мечты студии: «Это не просто мультфильм — это душевная история о семье, любви, сложностях и смехе. Мы рады, что именно "Доктор Динозавров" стал нашим первым полнометражным опытом».

Радиоведущий Саймон, подаривший голос Рексу, пошутил: «Говорят, на радио работают динозавры. Теперь это не просто шутка — это моя новая роль!»

«Доктор Динозавров» — это динамичное и трогательное приключение, в котором каждый зритель найдёт что-то близкое.

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