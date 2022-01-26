«А как же люди?»: пока «зоозащитники» воюют с «зооненавистниками», безнадзорные собаки убивают детей

Жертвами безответственности становятся как беззащитные дети, так и собаки, остающиеся один на один с охваченными негодованием людьми, а настоящие живодеры получают дополнительный повод поиздеваться над животными

Страшная трагедия произошла на днях в Забайкальском крае – в поселке Домна Читинского района. Стая бродячих собак загрызла семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из музыкальной школы.

Подобные происшествия в последнее время превращаются в жуткую закономерность. Перед самым Новым годом стая бездомных собак загрызла кандидата технических наук, доцента химического отделения ИЕН СВФУ Сардану Слепцову в Якутске. 54-летняя женщина погибла от зубов разъяренной своры посреди бела дня. Ее гибель даже попала на запись стационарной камеры видеонаблюдения – места для досужих измышлений не остается.

Чуть раньше стая собак загрызла 43-летнюю женщину в Лангепасе. Официальной причиной ее смерти стала потеря крови… 8-летнюю девочку, которую собаки атаковали днем ранее в Сургуте, соседи спасли чудом. В мае 2021-го стая бродячих собак нанесла около ста укусов девятилетней девочке в Мурманске…

Точная статистика того, сколько именно людей гибнет в год, от зубов бродячих животных, не ведется. Зато есть данные относительно общего количества покусанных по всей стране граждан. Например, за 10 месяцев 2019 года с повреждениями, нанесенными животными, в лечебных учреждения обратились свыше 350 тыс. человек (более тысячи человек в день). Почти 100 тыс. из них – дети в возрасте до 14 лет. В статистику включены и те, кто пострадал от клыков и когтей домашних любимцев, и те, кто стали жертвами обитателей леса. Но общий масштаб проблемы ясен.

Понятно, что проблема существует. И прятать от нее голову в песок нельзя. По факту гибели девочки в Забайкальском крае, уже возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Однако, пока непонятно, кого по нему будут привлекать к ответственности. Местных чиновников? Но что они могли сделать в рамках действующего законодательства?

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Мы обратимся в Федеральное Собрание, правительство России с просьбой изменить этот закон», - заявил после трагедии глава региона Александр Осипов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал распоряжение своим сотрудникам проработать предложения по усовершенствованию законодательства, чтобы такие случаи не повторялись.

Проблема в том, что чиновники на местах сейчас банально не знают, как им вести себя с бродячими собаками. И это – не шутка.

В 2018 году в законодательство РФ был внесен ряд масштабных изменений (в частности, закон «Об ответственном обращении с животными»). Данные правовые новшества многие называли тогда и сегодня продолжают называть «сырыми». В частности, бурные дискуссии вызвала норма о полном запрете умерщвления животных, за исключением случаев неизлечимых заболеваний и травм. Вопрос о том, что делать с агрессивными животными, завис в воздухе.

В конце же 2021 года в первом чтении был проголосован новый законопроект. Если прошлый закон просто запрещал «жестокое обращение с животными», то новый проект устанавливает штрафы – до 15 тыс. рублей для физических лиц, и до 100 тыс. рублей для юридических. И это – если жестокое обращение, не направлено на целенаправленное причинение животному страданий и не привело к гибели животного. Иначе – начинает работать 245 статья УК РФ, предусматривающее уже лишение свободы на срок до 5 лет.

Конечно, никакой нормальный человек ни за что не будет оправдывать зоосадистов. Но вот в чем проблема. Этих самых зоосадистов пока что остановить, несмотря на законы, не удалось. В СМИ и соцсетях регулярно появляются новости о фактах чудовищных пыток и даже сексуальных надругательств над собаками.

А вот по коммунальщикам новшества в законах ударили. Дело в том, что подрядчиков, готовых заниматься отловом собак, остается все меньше. Даже в существующей парадигме «отлов-стерилизация-возвращение на улицу» они подвергаются информационным атакам со стороны радикально настроенных зоозащитников, контролирующих каждый шаг подобных структур и пишущих жалобы на любой «не подобающий взгляд», брошенный в сторону животных.

«В Курске могут расторгнуть контракты с подрядчиками по отлову бездомных собак»… «Подрядчик в Холмске отказался ловить бездомных собак»… «Подрядчика Виктора Версяцкаса обвинили в живодёрстве»…

Подобных новостей в сети – просто море.

Даже там, где подрядчиков находят, местное население все равно недовольно. Судя по тысячам комментариев на форумах и под заметками в СМИ, люди уверены: появление бирки на ухе совершенно не лишает животных склонности к агрессии.

Однако в подобных темах сразу появляются радикальные зоозащитники, которые начинают обзывать своих оппонентов нацистами, осыпать их проклятиями и желать им мучительной смерти. Особенно много ненависти – в адрес покусанных детей. Комментарии в духе «эта личинка сама виновата, пусть она *****» или «я бы сама ***** этого личинкуса» - в порядке вещей.

Кстати, настоящие живодеры цинично используют сложившуюся ситуацию. Во-первых, они вовсю троллят зоозащитников в сети. Описывая воображаемые издевательства над собаками, они провоцируют зоозащтников на истерику, а затем, выставив их не в самом лучшем свете, «вербуют» себе новых сторонников. Во-вторых, так называемые «догхантеры» буквально слетаются на места трагедий.

Например, совершенно безнаказанно они сейчас действуют в Якутске. По очевидным причинам, население там стало значительно менее лояльно к бродячим собакам, и значительно более лояльно к их «врагам»…

В Забайкалье охваченные горем люди говорят, что нападения на детей случались и раньше, были обращения в полицию, но там лишь разводили руками. По информации СМИ, после убийства ребенка местные жители сами начали отстреливать собак и давить их автомобилями. Виноваты в чем-то конкретные собаки или нет - людям уже просто нет дела.

В общем, как показывает опыт трех лет действий нового закона, он не осчастливил ни людей, ни животных, превратившихся в результате в объект ненависти не только зоосадистов, но и обычных граждан.

Опыт многих стран мира, показывает, что схема «отлов-стерилизация-возвращение на улицу» проблему не решает. В Соединенных Штатах и большинстве европейских государств работает концепция «безвозвратного» отлова.

В США бродячие животные попадают либо в «бюджетные» приюты, из которых их пытаются пристроить в хорошие руки, а если не получается – подвергают эвтаназии, либо в «частные», которые содержатся за счет пожертвований. В подобных заведениях животные могут жить годами, пока им не найдут достойного хозяина.

В Европе все животные обложены серьезными налогами. Разводить просто так их никому не дают. Без специального разрешения на племенное разведение, дома держать можно только стерилизованных животных. Прогулки – исключительно на поводке и в наморднике. Уборка за питомцами даже не обсуждается. За любое нарушение – огромные штрафы.

Отечественные зоозащитники – влиятельная сила. Не то, чтобы их было очень много, но они прекрасно организованы, активны и поднаторели в пиаре. Поэтому ссориться с ними политики не хотят. Однако пока относительно немногочисленные зоозащитники воюют с опять-таки относительно немногочисленными живодерами, обычные люди превращаются в «декорации», до интересов которой никому из воюющих сторон нет дела.

Возможно, концепцию стоит все-таки поменять? Либо перейти к безвозвратному отлову по американской модели (зоозащитники вольны в этом случае создавать сколько угодно частных закрытых приютов), либо закреплять за каждой собакой персональных «ответственных», которые готовы будут за нее поручиться и нести полную материальную и юридическую ответственность?

А пока что жертвами существующей коллективной безответственности в данном вопросе становятся как беззащитные дети, так и собаки, остающиеся один на один с охваченными негодованием людьми…