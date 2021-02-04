Крым уйдет от санкций в особую зону

Минэкономразвития РФ разработало законопроект, который, как считается, позволит защитить российских инвесторов от западных санкций за работу в Крыму

Речь идет о создании на территории полуострова «особых административных районов» (ОАР) со своим правовым режимом. Этот режим, как отмечает РБК, предполагает сохранение полной конфиденциальности для инвестора. Что, по замыслу авторов документа, позволит оградить бизнес от западных санкций.

Дело в том, что большинство российских компаний федерального уровня не выходят на крымский рынок, опасаясь санкционных ограничений, которые отрежут их от долларового фондирования (без чего невозможна деятельность любой кредитной организации) и торговли с европейскими партнерами. А, судя по тому, что недавно заявил посол США в Москве Джон Салливан, Запад не собирается ни ослаблять, ни отменять рестрикции против России, введенные после Крымского референдума 2014 года.

То есть предложение МЭР, хоть и явно несколько запоздалое, все еще актуально.

Как пояснили в ведомстве, особые административные районы будут привлекательными для российских компаний, которые уже попали под санкции или рискуют стать «подсанкционными», в том числе из-за деятельности в Крыму.

Согласно законопроекту, участником ОАР может стать любое юридическое лицо, зарегистрированное в России. Но нижний порог суммарных капиталовложений должен составлять не менее 150 млн рублей. Причем они должны быть связаны с развитием инфраструктуры, туристической деятельности, организации отдыха и санаторно-курортного лечения граждан, действующих производств и созданием новых.

Указывается также, что участник ОАР может пользоваться всеми преимуществами свободной экономической зоны (СЭЗ), которая начала действовать в Крыму с 1 января 2015 года.

Вопрос, насколько эти условия будут привлекательными для российских компаний?

- Работать «в закрытую» - мысль вполне себе не плохая, - считает генеральный директор Института региональных проблем, политолог и экономист Дмитрий Журавлев. - Потому что даже «Сбербанк» и «Роснефть» побаиваются в Крыму работать. Я не критикую, понимаю: «Сбербанк» просто умрет без дешевых западных денег. «Роснефть» не умрет, но будет тяжелее.

Так что для компаний, которые рискуют попасть под санкции, предложение очень хорошее. Что же касается тех, кто уже попал, то им санкции никто не отменит оттого, что они дальше будут работать тайно. Потому что на Западе по отношению к нам действует презумпция виновности. То есть если ты под санкции попал, тебе их никто отменять не будет, пока ты, условно говоря, на изумрудных скрижалях не выбьешь, что в Крыму не работаешь.

Поэтому здесь, мне кажется, МЭР излишне оптимистично к нашим западным «партнерам» относится.

Скорее, они почитают этот законопроект и скажут: «Поскольку теперь половина будет работать анонимно, то мы будем считать всех, кто нос в Крым сунул, работающими в Крыму и достойными санкций».

На Западе тоже на этот законопроект отреагируют. Так что насчет того, что работающие конфиденциально таким образом спасутся, это очень оптимистично.

Другой вопрос, с чем инвестору приходить в Крым? С какими проектами?

- В документе представлен список, куда резиденты ОАР могут вкладывать свои средства…

- Потенциально там, конечно, великолепные места. И для сельского хозяйства, и для отдыха. Но все так запущено…

Это государство может целину пахать, а бизнес не пойдет пахать целину с невнятным результатом. У государства средства ничейные, и ему не жалко. А бизнесмен не будет вкладываться в какой-нибудь отель, в котором такие сотрудники работают, что к ним никто не поедет.

Одна крупная компания, я знаю, вложилась там в отель, и он действительно хорошо работает. Но им пришлось выгнать весь старый персонал и набрать новый. Очень богатая компания. И, кстати, работает открыто. Но перестраивать то, что есть, не каждый захочет.

Знаете, там в некоторых отелях цены выше, чем на Лазурном берегу Франции. Да, отель прекрасный. Но десять тысяч долларов стоит номер. Рядовым гражданам это не по карману. А богатым неинтересно. Они за шесть тысяч на Ривьеру съездят.

- А насколько важно, что инвесторы смогут еще пользоваться преимуществами СЭЗ?

- Это привлекательно, но - вторично. Что такое свободная экономическая зона? Это налоговые льготы, прежде всего. Они очень хороши, когда у вас идет дело, но вас душат налоги. А если дела нет, то какая разница, какие налоги.

Поэтому полезно, конечно, но в качестве второй меры. Первой все-таки должен быть комфорт для бизнеса.

- Каким образом его можно сейчас обеспечить?

- Людям нужно просто успокоиться и перестать чувствовать себя «подарком». Многие крымчане (никого не хочу обидеть) чувствуют себя «подарком» - мол, «мы к вам вернулись, вы должны перед нами все плясать».

Мы-то с вами можем это делать - пожалуйста. Но бизнес этого делать не будет. Он для выгоды живет.

Есть Крым у России, нет Крыма у России - им, конечно, это тоже интересно. Но, в первую очередь, их интересует собственная прибыль. А основной принцип крымского бизнеса сегодня - «я тут одна, а вас много, вставайте в очередь».

Вот это нужно переломить. Но это как раз задача крымских властей. Это и называется инвестклимат. Чтобы человек, приносящий деньги, сам себя чувствовал «подарком», упростить, облегчить, создать структуру, которая этого бизнесмена за ручку возьмет и поведет. Он не должен там совершать никаких подвигов в поиске, куда вложить.

Вот эту феодально-потребительскую психологию надо менять. Но это непростая задача.

Психологию вообще менять сложно.

Пару лет назад, к примеру, я отдыхал в Крыму. Жил в очень дорогом отеле. И я в ужасе от того, с чем там столкнулся. Потому что те, кому мы платили за услуги, ходили с позиций: «Вы нам платите, а мы сами решим, будем вам эти услуги оказывать, или нет».

- Дурное наследие тех лет, когда Крым еще являлся частью «незалежной»…

- Наверное. Просто в Советском Союзе это не так бросалось в глаза, потому что Крым - это были госсдравницы. Там не простые люди отдыхали, и с ними вести себя некорректно было себе дороже. Потому, кстати, старшее поколение обслуживающего персонала было доброжелательно. Проблемы начинаются со среднего поколения, как раз с теми, кто возрос в киевские времена. Они могли тебе сказать, что «хоть ты и заплатил деньги, но времени на тебя у меня нет, придешь потом».

То есть у нас еще здесь проблемы. Мы деньги чужие любим, но к вежливому обращению с клиентом не приучены.

Но если в советское время откровенное хамство в крымских санаториях, ресторанах, гостиницах жестко пресекалось, то при украинцах оно просто расцвело пышным цветом. И эта привычка осталась.

Поэтому я бы так сказал: с одной стороны, путь, предлагаемый Минэкономразвития, он правильный. Но к этому нужны очень простые, ясные, легко понятные любому инвестору алгоритмы вхождения с гарантией капиталовложений.

Вот федеральное правительство в инфраструктуру Крыма, как известно, вложило очень много. И это не только Крымский мост и аэропорт в Симферополе. Но должна и региональная власть что-то делать. Понятно, возможностей у нее не очень много. Все равно делать-то надо. Потому что организация частной инфраструктуры, приема этих самых инвесторов - ну, чтобы, как они приехали, у них все быстро, ясно получилось, - это все задача местной власти.