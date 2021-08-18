Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев, 26 августа, Music Media Dome
Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев впервые выступят на большой сцене вместе в рамках фестиваля “По… Пляшем”. Все ранее приобретенные билеты действительны, новые билеты можно приобрести на сайте организатора.
Несколько лет назад одного югославского дуэта хватило, чтобы собрать аншлаг в Кремле, а на этот раз к этой компании еще присоединится неподражаемый Гарик Сукачев. Три признанных метра выступят с большими полноценными сетами, а зрители смогут насладиться выступлениями любимых артистов в комфортных условиях.
Эмир Кустурица, культовый кинорежиссер, лауреат многочисленных международных премий, призер крупнейших европейских кинофестивалей, выйдет на сцену со своей группой "The No Smoking Orchestra".
Горан Брегович, прославленный композитор и музыкант, автор саундтреков классики мирового кинематографа, выступит со своим ансамблем "Wedding & Funeral Band".
Гарик Сукачев - ярчайший представитель российской рок-музыки, который выступит с оркестром "Кампанелла каменной звезды".
По новым правилам посещения концертов и массовых мероприятий в Москве, вход на Маскарад «По…пляшем!» будет осуществляться только при наличии QR-кода. Если вы не вакцинировались и не перенесли COVID-19 за последние полгода, то для получения QR-кода необходимо сделать ПЦР-тест.
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