Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев, 26 августа, Music Media Dome

17:56 18.08.2021

26 августа в Music Media Dome наконец-то состоится маскарад, которого ждали целый год!

Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев впервые выступят на большой сцене вместе в рамках фестиваля “По… Пляшем”. Все ранее приобретенные билеты действительны, новые билеты можно приобрести на сайте организатора.

Несколько лет назад одного югославского дуэта хватило, чтобы собрать аншлаг в Кремле, а на этот раз к этой компании еще присоединится неподражаемый Гарик Сукачев. Три признанных метра выступят с большими полноценными сетами, а зрители смогут насладиться выступлениями любимых артистов в комфортных условиях.

Эмир Кустурица, культовый кинорежиссер, лауреат многочисленных международных премий, призер крупнейших европейских кинофестивалей, выйдет на сцену со своей группой "The No Smoking Orchestra".

Горан Брегович, прославленный композитор и музыкант, автор саундтреков классики мирового кинематографа, выступит со своим ансамблем "Wedding & Funeral Band".

Гарик Сукачев - ярчайший представитель российской рок-музыки, который выступит с оркестром "Кампанелла каменной звезды".

По новым правилам посещения концертов и массовых мероприятий в Москве, вход на Маскарад «По…пляшем!» будет осуществляться только при наличии QR-кода. Если вы не вакцинировались и не перенесли COVID-19 за последние полгода, то для получения QR-кода необходимо сделать ПЦР-тест.



