Вирус не пройдет: что ждет российских солдат на весеннем призыве

17:44 9.04.2021

С апреля начался весенний призыв в российскую армию. В целях нераспространения коронавирусной инфекции при приеме солдат на службу были введены особые условия безопасности

В российской армии с 1 апреля начался весенний призыв, который продлится до 15 июля. Примечательно, что в условиях непростой эпидемиологической ситуации все сотрудники военкомата, а также военных частей, должны соблюдать все предписанные противокоронавирусные меры, чтобы обезопасить себя и будущих бойцов.

Так, работники, которые контактируют с юношами на призывных точках, должны иметь антитела к коронавирусу — это новые условия весеннего призыва. Также для всех сотрудников и посетителей призывных пунктов установлен масочно-перчаточный режим и развернуты станции термометрии, мобильные лаборатории, где юношей тестируют на COVID-19. На сегодняшний день, в полевые штабы будущих солдат везут на специальных автомобилях, которые заранее проходят полную дезинфекцию.

«Общее количество призываемых этой весной граждан составит более 134 тысяч юношей», — сказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Помимо всего, в современной армии тщательно контролируется соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований: в комиссариатах и на сборных пунктах присутствует необходимый запас масок, дезинфицирующих средств, все пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями и тест-системами.

Заметим, что первые две недели всех новоприбывших солдат размещают отдельно от остальных армейцев. В период обязательной изоляции молодые бойцы проходят профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами: именно такие процедуры помогают повысить иммунитет.

К сожалению, в целях нераспространения коронавирусной инфекции, и до армии добрались ограничения. Изменения коснулись, ставших уже традицией, торжественных проводов солдат с присутствием друзей и родственников, которые в текущем году были отменены. Под запретом теперь и родительские «встречи» на вокзале с будущими армейцами.

Фото с сайта inc-news.ru

Меры по профилактике помещений производятся не только в сборных пунктах и военных частях, но и в местах приема пищи. Здесь предусмотрена санитарная обработка обуви, рук и лица. Кроме того, укреплению иммунитета бойцов способствует и правильное сбалансированное питание. Благодаря работе аутсорсинговых компаний в армейских столовых появилась система «шведский стол» — бойцы могут выбрать из нескольких вариантов первых и горячих блюд.

Отметим, что меню разрабатывают профильные специалисты с соблюдением всех норм Роспотребнадзора. К слову, в большинстве столовых военных частей появились салат-бары, благодаря которым армеец может дополнить свое блюдо свежими и консервированными овощами. В основное меню солдатам добавлены соки, свежие фрукты, кофе и различные хлебобулочные изделия, а в холодное время года на столах бойцов появляются морсы, лук, чеснок и сало.

Говоря о личной гигиене армейцев в казармах за последние несколько лет было установлено порядка 30 тысяч душевых кабин и около 14 тысяч стиральных машин. В работе находятся более 16 тысяч пылесосов, имеющих функцию влажной уборки.

Как отмечают эксперты, в российской армии последние несколько лет происходят позитивные изменения: появилась новая система питания, улучшились бытовые условия, разработаны специализированные карты, предоставлено современное оборудование, что, несомненно, повысило престиж. Отмечается, что все больше юношей идут в современную армию добровольно, а не по «обязательству».

