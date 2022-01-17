Motorjesus «Hellbreaker»

Исполнитель: Motorjesus, Название: «Hellbreaker», Стиль: хэви-метал, Год: 2021

Если долго мучиться, что-нибудь получится. И неправы те, кто считают, что годы пристреливания сводят на нет весь запал. Немецкая группа The Shitheadz существовала с 1992 по 2006 годы, выдав за это время единственный номерной альбом. Наверняка это было платой за издевательское название.

Трезво оценив непригодность вывески, горе-головы перешли, если так можно выразиться на светлую сторону, назвавшись Motorjesus. Господь и мотоциклы - что может быть заманчивее для уважающего себя адепта хэви? Не стоит удивляться, что после ребрендинга немцы выпустили шесть альбомов и спустя десятилетия играют так, будто заново открывают для себя достоинства скоростного метала.

Проходных композиций на диске просто нет. Ведь что может быть эффективнее прорывающегося на обложке сквозь геенну огненную и козни демонов Христа за рулём Понтиака?

Критики уже отмечали выверенный звук альбома - груб(в)оватый, но без излишнего упора на низы. Хочется ещё сделать акцент на креативе саундпродюсера. По-настоящему завораживает начало альбома: скорбные хоры сменяются размеренным гитарным чесом - и все это быстро срывается в галоп.

Далее песни будто бы участвуют друг с другом в соревнованиях по мотогонкам. Одной из победительниц оказывается «Car Wars». Но даже когда в «Beyond the Grave» темпы сбавляются, музыканты берут изобретательностью: в одном из фрагментов звук как бы скукоживается, образуя воронку, через которую покойники из-под земли сообщают нам некие откровения. Хороши также акустические экзерсисы в коде «Black Hole Overload» и в коде альбома.