Крымская платформа: Зеленский почти за 7 млн показала миру, что Крым – российский

Саммит «Крымская платформа», который украинские власти анонсировали как грандиозный удар по России, завершился на самом деле грандиозным пшиком

«Мальчик на минном поле» и много позора для Киева



Мероприятие изначально рекламировалось как толчок к установлению Киевом контроля над российским полуостровом. Но по факту, единственным успехом украинских властей стало формальное количество иностранных гостей: 46 стран. На этом достижения Киева завершились.

Ни от одной из ведущих западных стран на «платформу» не приехал ни лидер, ни даже второе лицо. Более того, ни европейцы, ни американцы не прислали никого такого, кто бы имел хоть какое-то отношение к связям с Россией, крымскому вопросу или дипломатии. Германия была представлена министром энергетики, Франция – министром торговли, а Великобритания – вообще отправила обычного менеджера из МИДа - представителя по делам Европы и Америки. Причем, изначально и Берлин, и Париж, и Лондон обещали прислать руководителей внешнеполитических ведомств, но затем понизили уровень представительства. Министра энергетики прислали даже хозяева киевского режима – американцы.

Единственная весомая страна, отправившая в Киев министра иностранных дел – это Турция. Но Киев усиленно приглашал самого Реджепа Эрдогана. Первые лица на Украину приехали преимущественно из Прибалтики и Восточной Европы. Причем, президент Венгрии Янош Адер окатил Украину холодным душем, жестко раскритиковав Киев за нарушения прав национальных меньшинств, и прозрачно намекнув на то, что пытаться формировать вопросы Крым и Донбасса Украине не стоит.

Прибалтийские же друзья, скорее, позорили своих киевских партнеров. Например, президент Эстонии Керсти Кальюлайд несла откровенную околесицу. Незадолго до «платформы» ее возили на границу Крыма, и она публично рассказала сказку, о трехлетнем мальчике, вырвавшемся от родителей и побежавшего на «минное поле», а также – об «очередях из стариков».

Человек, который хоть раз был на российско-украинской границе в Крыму, прекрасно понимает, что это – чушь. Никаких очередей на КПП давно нет (в виду ковидных въездных ограничений), минных полей – тоже, и толпы стариков границу никогда не переходили (крымчане получают пенсию в 2 – 3 раза выше украинской, и делать в Незалженой им особо нечего). Глава Эстонии зачем-то описала линию соприкосновения в Донбассе, причем такой, какой она была несколько лет назад.

Самое же забавное заключалось в том, что от Крыма на «Крымской» платформе не выступал вообще никто. Кроме, разве что, украинского депутата Мустафы Джемилева, который уже много лет живет в Киеве.

Зеленский сам с грустью констатировал основной результат саммита: «Главным достижением этого саммита стало то, что он произошел». Но при этом, правда, он почему-то пообещал будущий саммит в Ялте.

«Параллель понятна - с Ялтинской конференцией 1945 года, где победители Второй мировой войны решали вопрос будущего нацистской Германии. Правда, если продолжать эту параллель до конца, то Зеленский, выходит, видит Украину правопреемником Третьего Рейха, который возьмет реванш за Ялту-45. В общем, довольно странные исторические соотнесения», - написало издание «Страна.news».



Фото с сайта president.gov.ua

По итогам, участники саммита договорились создать офис «платформы» на Украине и заявили о том, что «ожидают» передачу Крыма Киеву. Достижением это называть сложно, так как страны Запада твердят об этом с 2014 года. Никаких конкретных мер поддержки иностранные государства Украине даже не стали обещать. Более того, Зеленскому не удалось добиться от «партнеров» понимания и в вопросе транзита российского газа. А низким статусом представительства западные государства фактически подчеркнули, что, несмотря на откровенно плохие отношения с Россией, дразнить ее они не собираются. Несмотря на формальную поддержку, Киеву прозрачно дали понять, что на Крым он может не рассчитывать.

«Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадёживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей. И ссылки на афганский форс-мажор, заставивший поменять планы, в данном случае не работают. Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочерёдных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», - написал в своем блоге народный депутат Украины Олег Волошин.

«Первое и главное, что стоит знать о сегодняшнем мероприятии: само по себе вернуть Крым под контроль Киева оно не способно, равно как и приблизить перспективу подобного возвращения. Не способно оно и усилить санкционное давление на Россию, или увеличить объёмы финансовой помощи Украине с Запада. Единственная цель Крымской платформы - имитация бурной деятельности по возвращению Крыма для внутреннего потребителя. Для него же теперь власти попытаются повторно раскрутить старый порошенковский тезис "Весь мир с нами!" Однако, вся эта информ-мишура и шоу-политика будет забыта электоратом очень скоро. Примерно с получением платёжек за октябрь», - констатировал эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев.

Зато киевские власти умудрились потрать на «платформу» 6,8 млн гривен (около 17 млн рублей) и заплатили свыше 300 тыс. за выступление патриотической певицы Джамалы, которая в свое время под укронационалистические речевки тихонько выступала на корпоративах в Сочи. Топтание на месте для Украины, зато хороший заработок для отдельной исполнительницы.

Что по факту? Лучше всего прокомментировал итоги «платформы» популярный блогер Анатолий Шарий.

«Из Офиса Президента наши источники сообщают - Зеленский и до Крымский платформы употреблял, но после провала оной «без трех дорожек день не проходит». Жесть. Лучший президент всех народов», - написал он в своем телеграмм-канале…