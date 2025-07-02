Лидер «Монгол Шуудана» исполнил старые песни из отцовского гаража

Концерт группы «Монгол Шуудан» состоялся в клубе «16 Тонн» 28 июня 2025 года

Выступление решили приурочить к 30-летию «Чересчур» - альбома со сложной судьбой и более чем странной историей. В середине 90-х этот очень хорошо записанный в студии Константина Никольского диск с «паровозом» в виде мегахита «Москва» на стихи Сергея Есенина стал для «монголов» пропуском в мейнстрим. Но вдруг три года назад выяснилось, что тот вариант был далек от авторской версии, потому что к моменту записи лидер группы Валерий Скородед потерял рукописи песен с аккордами, а на память сумел воспроизвести далеко не все. Поэтому потребовалась новая версия «Чересчур» с подзаголовком «Реконструкция», выпущенная в 2022 году.

Прежде, чем перейти к поводу концерта, «Монгол Шуудан» забабахал три песни, с которых обычноначинает свои выступления - «Седьмой патрон», «Ниспровергатели идей» и «Забор». Валерий Скородед привычно сыпал прибаутками о приезде в клуб с Юго-Запада Москвы и концерте как нескончаемом празднике. При этом юбилей «Чересчур» он отчего-то праздником считать отказался…

Три года назад на презентации «Реконструкции» «монголы» сыграли всего 4 песни из «Чересчур» - «Не моя забота», «А пуля точно знает», «Ехали казаки» и «Москва». В этот раз к ним добавились еще три. «Пение ветра» Скородед объявил как песню, не игравшуюся лет 10. Перед вошедшей в новую версию «Чересчур» ранее неизданной песни «Справедляк» он вспомнил о потерянных рукописях вльбома, которые в итоге нашел в отцовском гараже. Выяснилось, что он ни помнил ни аккордов, ни слов ко многим песням, потому что постоянно пребывал тогда пьяным. Сюрпризом для любителей альбома «Чересчур» стала сыгранный в «Тоннах» и редкий медляк из него «Мое спасение во снах». Играя его, музыканты настолько увлеклись хэви-риффами и запилами, что один из зрителей иронично воскликнул: «Кипелов молодец!»

Для Валерия Скородеда была крайне важна обратная связь из зала. «Если хотите выразить благодарность коллективу делаете это просто», - говорил он. Народ понимал намек верно и принимался скандировать то «за...сь», то «ох...нно». Высшим пилотажем было выкрикивание обоих этих лозунгов одновременно.

Произведя краткий экскурс по альбому «Чересчур», «Монгол Шуудан» обратился к еще более старым вещам, вроде «Паравоза-анархии» и «Мамы-анархии». Прозвучала и «Трын-трава» Аркадия Северного, по поводу которой Валерий Скородед признался, что в свое время очень обрадовался появлению такого правильного произведения и людях, исповедующих принципы свободы. А «Эх, яблочко» он охарактеризовал как песню, авторство которой установить непросто, при этом исполнялась она «по разным мудацким поводам».

«Финский нож»,по словам Валерия Скородеда, относится к тем песням, которые несколько выпадают из канвы «монгольского творчества». При этом по пути на концерт некто спрашивал у него, будет ли она сегодня исполняться. «А почему бы и нет?» - отвечал Скородед и с видимым удовольствием это сделал. В «Медной монете» он нашел место для проникновенной речи о том, что сейчас у нас «отвратительное лето», за которым нас ждет еще более отвратительная осень, за которой последует не менее отвратительная зима и уже потом настанет весна, возможно, уступающая место уже хорошему лету.

Зрители жаждали услышать недавний «монгольский» хит «Волга-мать река», но Валерий Скородед огорошил, что его основная вокалистка Вита Безурпречная «заболела неизвестной болезнью», а без нее песня должным образом не прозвучит. В качестве компенсации был сыгран «Винни Пух», которого тоже активно заказывали из зала. Финал юыл стандартным - «Любо, братцы, любо». На бис «монголы» не вышли, причем Валерий Скородед заранее извинился, сославшись на регламент клуба. «Благодарим за повышенное внимание!» - поощрил он активность зрителей на прощание.