Правительство не поддержало введение налога на сверхприбыль банков

Банк ВТБ © KM.RU, Алексей Белкин

Идея введения в России налога на сверхприбыль банков вряд ли будет реализована, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, инициатива не получила поддержку властей.

«Не будет этой идеи реализовано, не похоже на это... Ни правительство, ни Центральный банк это не поддерживают, поэтому я не думаю, что есть шансы на это»,— приводит слова Костина «Коммерсант».  

Ранее СМИ сообщали, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018–2019 годов. Аналогичный механизм уже применяли в 2023 году. Тогда ставка составляла 10%, а бюджет получил 318,8 млрд руб. По подсчетам «Т-Инвестиций», при повторном введении налога банки выплатили бы 270 млрд руб.

  1. 23.04.2026, 00:43
    Гость: бп-320

    Налог не по понятиям. Решение обычное и ожидаемое, всё в рамках бюрократически-олигархического режима.

  3. 22.04.2026, 22:30
    Гость: ABCD

    Самим не смешно? И так всем известно, что сами высокие персоны маячащие на ТВ круглосуточно, являются или хозяевами этих банков или их главными акционерами.
    Это как должно выглядеть? Пчёлы против мёда что ли? Кто же в здравом уме свой бизнес своими руками кошмарить станет?

