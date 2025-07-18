Четыре Сыра «23:00» (интернет-сингл)

Четыре Сыра «23:00» (интернет-сингл)

Исполнитель: Четыре Сыра, Название: «23:00», Стиль: панк-рок, Год: 2025

В 90-е ларьки были всем — и местом приобретения самых разных товаров, и клубом по интересам, и службой спасения и кабинетом психотерапевта. Может быть, поэтому тогда они ассоциировались у уютом, вспомним хотя бы песню Земфиры* «Брызги»: «Закрыты ларьки, разбиты сердца» - не говоря уж о ее земляке Юрии Шевчуке с «Ларьком (Бородино)». В несколько пародийном ключе те же смыслы освоил «Несчастный случай» в «Ночном ларьке».

С тех пор многое изменилось. В Москве ларьки пали жертвой собянинского плана по переустройства городва А там, где они остались, уже не могут до конца выполнять свою функцию из-за коварного запрета на продажу алкоголя после 23-х (а где-то и раньше). Примерно об этом поет панк-балаган группа «Четыре Сыра» из Екатеринбурга, в песне «23:00». Ларек на обложке манит всеми огнями и уральский колорит в сингле сохранен. Женский вокал и дудки создают нужную романтическую атмосферу, которая оканчивается полным крахом для героя, потому что объект его вожделения — бутылка пива за стеклом так и остается недоступной из-за временнОго ценза.

* признана иноагентом Минюстом РФ

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