«Били и девочек, и даже малышей»: как реабилитируют детей в приюте «Радуга»

Скандал, разгоревшийся в бузулукском социально-реабилитационном центре «Радуга», могут спустить на тормозах: сотрудники приюта категорически все отрицают

Бузулук, что в Оренбургской области, славится своим знаменитым бором, местами, где останавливался Пушкин, собирая сведения о Пугачевском бунте, и трогательным памятником собаки на вокзале. А еще здесь есть неприметное красное двухэтажное здание на улице Нахимова, которое попало во все основные российские новостные ленты. Именно здесь базируется социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», сотрудников которого обвиняют в жестоком обращении с подопечными.

Тревогу забила приемная мать одного из воспитанников учреждения, которой о фактах неподобающего обращения с детьми поведал психолог учреждения. «Мальчик с декабря прошлого года находился в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга», - сообщила у себя в Фейсбуке руководитель благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова. – В ходе работы ребенок рассказал психологам о том, что его и других детей в этом реабилитационном центре постоянно избивали, в том числе до крови, старшие воспитанники приюта, которых воспитатели оставляли следить за порядком. Били и девочек, и даже малышей. Дети постоянно ходили с травмами, многие хромали».

«Воспитатели тоже били, но реже и не так сильно. Зато воспитатели отправляли детей в кладовку. Ставили там и ребенок должен был стоять, пока не попросит прощения. Могли и на ночь там оставить. А еще детей не пускали в туалет вне расписания. Только если ребенок уже совсем не справлялся, могли отпустить».

Руководствуясь всеми этими фактами, Анна Межова направила заявление в СК. Взяла ситуацию под контроль и уполномоченная по правам ребенка по Оренбургской области Анжелика Линькова. «Ситуацию я уже взяла под контроль, заявила она Газете.Ру.- Необходимо проверить все обстоятельства, и только по результатам проверок будут сделаны выводы и виновные привлечены к ответственности. Я готова к диалогу с каждым законным представителем несовершеннолетних, которые находятся или находились в данном социальном учреждении. Всем им при необходимости помощь будет оказана».

Правда, есть опасность, что дело в итоге спустят на тормозах. Потому что, например, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Елена Литвинова, посетившая «Радугу», ничего крамольного там не нашла. «Фактов, которые бы указывали на то, что в данном учреждении жестоко обращаются с детьми, мы не увидели, - говори она. – Обычная рабочая обстановка. Дети занимаются в разных кабинетах: кто-то с психологами, кто-то отдыхает, кто-то учится, все дети приветливы, спокойны».

Категорически отрицают все и сотрудники приюта. «Ничего подобного у нас такого здесь не происходит. Здесь и так над ними дышат. Да, возможно, где-то повысят голос — это дети. Но чтобы рукоприкладством заниматься — у нас такого нет. Все дети чистые, ни одного синяка нету. Не жалуются, я разговариваю с ними каждый день, спрашиваю — таких инцидентов у нас нет. Могут они между собой там подраться, но это дети», — заявила и. о. директора центра Елена Спаскова.

При этом воспитательница центра Анна Вагаева не отрицает драк между детьми из приюта. «То, что дети в таких учреждениях между собой дерутся, случается всегда, потому что они воспитываются в среде агрессии в семьях и других взаимоотношений не знают, - говорит она. – А со стороны персонала никаких вышеперечисленных фактов не было и быть не могло. Я дорожу своей работой и люблю этих детей. И они отвечают взаимностью. Детям сейчас очень тяжело, им с головой хватает общения с прокурорами и следователями. Надеюсь, после проверки ее инициаторы публично принесут извинения».

Анна Межова призналась, что была готова к отрицанию сотрудниками приюта обвинений: «А что им еще ответить? Вполне естественно, что они будут отрицать. У меня есть видео- и аудиоподтверждение того, о чем я пишу, есть показания мальчика в СК, есть показания его приемной мамы. Поэтому я уверена в своей правоте. Я допускаю, что дети в приюте не будут рассказывать о том, что там происходило. Это естественно для детей, находящихся в аналогичных учреждениях. Поэтому теперь все зависит от профессионализма Следственного комитета».

К сожалению, это не единственный инцидент с детьми, происшедший в Оренбургской области за последние месяцы. 27 мая 2020 года в поселке Домбаровского района с красивым названием Тюльпанный были насильственно изъяты четверо из пяти детей в многодетной семье. В качестве причины была выдвинута незалатанная крыша дома, где проживало семейство.

Общественность возмутилось варварскими методами, примененными стражами при изъятии. Мать отчаянно сопротивлялась, ее заковали в наручники, дети подняли дикий крик. Получается замкнутый круг: после таких испытаний ребятишкам нередко требуется психологическая реабилитация, и они попадают в приюты, где над ними зачастую издеваются еще более изощренно.