Основы рационального питания

17:43 7.12.2020

Питание – это строительный материал для тела человека

Оно оказывает большое влияние на здоровье, самочувствие, развитие, сохранение молодости. В данной сфере всегда существует множество противоположных мнений и предположений.

Медицинские теории и ошибки



Раньше для борьбы с атеросклерозом рекомендовали ограничение жиров. Оказалось, что причиной атеросклероза является сахар.

Да, сколько лет доказывалось, что сахар не только нужен, но и особенно полезен при некоторых заболеваниях печени, для головного мозга и сердца здоровых людей. И вдруг – в печати: «Сахароза – враг общества № 1». Броско, крикливо, категорично – как не поверить?

Давно врагом № 1 считаются животные жиры? Давно ли убеждали больных и здоровых в пользе растительных жиров? Давно ли в моде были подсолнечное, соевое, оливковое, особенно же кукурузное масло, несколько ложек, которых предохраняют, как проповедовали, от атеросклероза и его драматического финала – инфаркта миокарда?

По наблюдению ученых установлено, если население страны потребляет преимущественно растительную пищу, например в Болгарии, инфаркт миокарда встречается значительно реже, стран, применяющих смешанное питание. Однако в Японии гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда наблюдаются с такой же частотой, как в Европе. С другой стороны, известно, что некоторые народы, группы населения (скотоводы, оленеводы, жители Крайнего Севера) потребляют громадное количество животных жиров, но болеют реже. Здесь огромную роль играет физическая активность.

Вместе с тем известно, что излишне принятые углеводы превращаются в жир. В большей степени это относится к легкоусвояемым углеводам. Недаром врачи рекомендуют полным людям ограничение не только жиров, но и сахара, конфет, варенья, изделий из муки тонкого помола, например печенья, тортов, пирожных.

Одно время журналы и газеты красовались статьями о пользе перепелиных яиц. Позже появились опровержения данного факта. Содержание биологически активных компонентов в перепелиных яйцах идентично куриным. Затем оказалось, что перепелиные яйца содержат микроорганизмы, которые при некоторых условиях могут размножаться, становятся возбудителями кишечных инфекций, наблюдались случаи отравления. Понятно, что после таких разъяснений слава перепелиных яиц померкла.

Так же противоречивые мнения высказывались в отношении куриных яиц, помидоров, кофе, чая и некоторых других продуктов.

Научные работники часто делают противоположные, субъективные выводы о правилах питания. Скоропалительные, категорические заключения не всегда научно обоснованы. Погоня репортеров, журналистов за сенсацией может привести к нанесению вреда недостоверными сведениями.

К счастью, далеко не все воспринимают медицинскую информацию со слепым доверием.

Наука не стоит на месте, она развивается, обогащается новыми открытиями, знаниями. Это представляет собой прогресс науки. Новое с трудом преодолевает старое. Часто одновременно существует устаревшее, находящее приверженцев среди ученых, и новое, только что завоевывающее признание.

Проблема здорового питания человека, занимала ученых всегда.

Польза и вред элементов питания



Любой труд, работа, связанная с физиологической деятельностью, требует энергетических затрат, пополняемых за счет продуктов. Расход и восстановление энергии измеряются калориями.

Потребность в пище зависит физической нагрузки. Человек, весящий 60-70 килограммов за время сна, отдыха расходует 65-77 ккал в час, при ходьбе тратит 170-200 ккал. Чем тяжелее работа, тем больше расход.

Ежедневный рацион питания человека должен соответствовать затратам за тот же период. Наибольший объем калорий, 5000 – 7000, содержит суточный рацион работников занятых тяжелым физическим трудом. Ежедневный паек для лиц, чья работа не связна с физическими нагрузками, должен содержать в среднем 2400 калорий.

1. Белки – материал для построения тканей. Средняя потребность организма взрослого человека в белках равняется 13-14 % от суточного рациона. Наиболее ценными для жизнедеятельности, являются животные белки. Ими насыщены мясные, рыбные, молочные продукты, яйца.

Растительная пища также содержит белки, но в малом количестве, с низким содержанием аминокислот. Даже бобовые, приближающиеся по составу к животным белкам, не в состоянии заменить их. Людям, не выполняющим тяжелую работу, рекомендуется употреблять за сутки не более 150-200 граммов мясных продуктов.

2. Углеводы – представляют собой основной источник энергии, необходимый для выполнения любой работы организма. Человеку требуется 56 % суточной калорийности за счет углеводов: муки, сахара, крупы, бобовых.

3. Жиры – так же необходимы для человека, используются по большей части, как аварийный запас. Они откладываются до поры до времени в «депо» и расходуются, когда необходима дополнительная энергия. Суточная потребность жиров составляет около 30% от нормы.

4. О значении витаминов и минеральных солей для жизни и деятельности человека не стоило бы говорить, если бы не предрассудки вокруг столь полезных пищевых веществ.

В пропаганде медицинских знаний, относящихся к проблемам питания, наметился перелом: продукты начали оцениваться не с точки зрения вреда, наносимого организму, а пользы. Как в лекарственном лечении: никто не предлагает исключить из употребления сильнодействующие и наркотические средства только потому, что ими можно отравиться. До сих пор наблюдалось явление медицинской неграмотности: если продукт при некоторых условиях может повредить организму – долой его из пищевого рациона; если что-то полезно – поглощай без меры! Это – опасное заблуждение!

Ученый А.Б. Браун на протяжении некоторого времени выпивал ежедневно по 4,5 литра морковного сока. Когда он умер, его кожа была окрашена в желтый цвет. Врачи пришли к заключению, что смерть наступила от чрезмерного употребления сока моркови.

О пользе витамина С, или аскорбиновой кислоты, известно больше, чем о других. Суточная потребность здорового человека составляет 50-70 миллиграммов.

Для профилактики простудных заболеваний рекомендуется принимать от 1 до 4 граммов в сутки аскорбиновой кислоты. Отрицательное воздействие на организм возможно вследствие приема больших доз: слабительное, аллергия. Но эти явления компенсируются пользой витамина. Необходимую дозу содержат овощи и фрукты. Если этого недостаточно, нужно прибегнуть к приему аптечных препаратов.

Минеральные вещества просто необходимы для полноценной деятельности человека. Основное содержание приходится на пищевые продукты, овощи, фрукты, ягоды. Суточная норма которых, должна быть не менее 300-400 граммов.

В последние годы много говорят о вреде соли, обыкновенной поваренной – хлористого натрия. Потребность организма в соли не покрывается содержанием ее в натуральных продуктах, требуется дополнительное введение. Общая необходимость составляет 10-12 граммов на день. Чрезмерное потребление считается вредной привычкой. Соль задерживает воду в организме. Дефицит же приводит к снижению работоспособности человека.

К отложению солей и образованию камней в почках, поваренная ни какого отношения не имеет.

5. Вода находится в организме в свободном и связанном состоянии, составляет около двух третей веса человека. Наибольшее количество жидкости, содержит тело ребенка, наименьшее – пожилого человека. Даже в твердых тканях тела, например хрящах, костях, имеется значительное количество воды. Зубная эмаль, содержит около 5%.

Вода - растворитель большинства химических соединений, участвующих в обмене веществ. Она распространяет растворенные питательные вещества, из крови к клеткам и органам выделения их из организма (почки, кишечник, кожа). Вода производит сложные химические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность человека. Её значение исключительно велико.

Организму взрослого человека необходимо примерно 2-2,5 литра жидкости. Потребность в ней удовлетворяется с помощью продуктов питания и дополнительных напитков. Недостаточное поступление жидкости в организме ведет к обезвоживанию, нарушению обмена веществ.

Избыточный прием жидкостей, так же вреден: увеличивает потоотделение, мочевыделение, потерю минеральных солей и другие вещества. В жаркое время года нужно отказаться от излишнего питья, ограничиться полосканием рта. Подходящими напитками, утоляющими жажду, являются: минеральная вода, квас, пиво, подсоленный зеленый чай.

Итак, простая вода и разнообразные напитки необходимы для жизнедеятельности человека. И не надо обвинять чай или кофе, пиво, минералку, фруктовые соки в отрицательном влиянии. Виноваты не они, а потребители, применяющие напитки без ограничений. Особенно если по состоянию здоровья требуется уменьшить введение жидкости