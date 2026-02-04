Сочи «Директор» (интернет-сингл)

Сочи «Директор» (интернет-сингл)

Исполнитель: Сочи, Название: «Директор», Стиль: дискорок, Год: 2025

Группа «Сочи» ведет этимологию своего названия отнюдь не от курортного города, а от выражения «самый сок». Так же сочно они умеют подавать даже щекотливые темы, связанные с коррупцией и кумовством. При этом даже в таких специфических произведениях сохраняется атмосфере праздника и фееричного дискорока.

Герой песни «Директор» являет собой яркую иллюстрацию тезиса «из грязи в князи». Вчера он был обычным наемным офисным планктоном, а сегодня его вдруг назначили руководителем. И пошло-поехало: давление на обычных сотрудников, производ в принимаемых решениях, разброд и шатание, а главное — лоббирование знакомых и родственников на хлебные места. В песне дано слово и подчиненным директорв, которые упрекают его в том, что он их кошмарит почем зря.

Проблема, поднятая в «Директоре» вполне серьезна. Так уж повелось в России, что у нас — каждый суслик агроном. И такое происходит абсолютно на всех уровнях, поэтому новинка «Сочи» вызывает смех сквозь слезы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп: Путин согласился не наносить удары по Киеву в течение недели
Трамп объявил ЧП из-за «исключительной угрозы» со стороны Кубы
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
Два йогурта вместо двадцати. Почему сети и производители сокращают ассортимент
Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и ЗАЭС «без боя»
Избранное
«Вряд ли для кого является секретом, что с исчезновением СССР антисоветская риторика стала обычным явлением»
Алексей Горшенев вывел персональную формулу счастья
«Ундервуд» вспомнил о съемках фильма «АССА» в Зеленом театре Парка Горького
Бродячий цирк «На грани добра и зла» (компакт-кассета)
Анджей Ласки и Блудный сын «Следуй за мечтой!» (интернет-релиз)
Тайвань: лучший повод для Третьей Мировой?
Маццола: если Миранчук будет выполнять требования Гасперини, то станет игроком основного состава
«Одно дело – освободить украинцев и Украину от власти нацизма и нацистов, другое дело – изничтожить украинцев и уничтожить Украину»
«Моральный кодекс», 29 июня, VK Музыка Summer Stage
«Сама система построения правительства насквозь либеральна, и любая конструктивная деятельность наталкивается на категорическое нежелание значительной части чиновничества что-то делать»
В Доме-музее Ростроповича в Оренбурге восстановили историю картины с автоматом
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации