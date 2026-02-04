Сочи «Директор» (интернет-сингл)

Исполнитель: Сочи, Название: «Директор», Стиль: дискорок, Год: 2025

Группа «Сочи» ведет этимологию своего названия отнюдь не от курортного города, а от выражения «самый сок». Так же сочно они умеют подавать даже щекотливые темы, связанные с коррупцией и кумовством. При этом даже в таких специфических произведениях сохраняется атмосфере праздника и фееричного дискорока.

Герой песни «Директор» являет собой яркую иллюстрацию тезиса «из грязи в князи». Вчера он был обычным наемным офисным планктоном, а сегодня его вдруг назначили руководителем. И пошло-поехало: давление на обычных сотрудников, производ в принимаемых решениях, разброд и шатание, а главное — лоббирование знакомых и родственников на хлебные места. В песне дано слово и подчиненным директорв, которые упрекают его в том, что он их кошмарит почем зря.

Проблема, поднятая в «Директоре» вполне серьезна. Так уж повелось в России, что у нас — каждый суслик агроном. И такое происходит абсолютно на всех уровнях, поэтому новинка «Сочи» вызывает смех сквозь слезы.