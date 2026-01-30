В метро Петербурга пассажиров просят показать включенный экран телефона

11:35 30.01.2026

Сотрудники петербургского метрополитена просят пассажиров показать экран телефона в связи с повышенными мерами безопасности. Об этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил на прямой линии.

Вопрос поступил на прямую линию от местного жителя. Он поинтересовался у Полякова, почему в подземке появились объявления о том, что пассажиры при входе в метро должны показать включенный экран своего телефона, если этого потребуют сотрудники.

«Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. <...> На сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей нашего города отнестись к этому с пониманием», — приводит слова вице-губернатора РБК.

Поляков подчеркнул, что сотрудники метрополитена не проверяют содержимое телефона и не просят пассажиров разблокировать устройство. «Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое, и, соответственно, пошли дальше», — заключил он.