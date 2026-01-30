В метро Петербурга пассажиров просят показать включенный экран телефона

Сотрудники петербургского метрополитена просят пассажиров показать экран телефона в связи с повышенными мерами безопасности. Об этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил на прямой линии.

Вопрос поступил на прямую линию от местного жителя. Он поинтересовался у Полякова, почему в подземке появились объявления о том, что пассажиры при входе в метро должны показать включенный экран своего телефона, если этого потребуют сотрудники.

«Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. <...> На сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей нашего города отнестись к этому с пониманием», — приводит слова вице-губернатора РБК.

Поляков подчеркнул, что сотрудники метрополитена не проверяют содержимое телефона и не просят пассажиров разблокировать устройство. «Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое, и, соответственно, пошли дальше», — заключил он.

  1. 30.01.2026, 18:01
    Гость: Имрек

    А нечто другое в корпусе телефона, это что? Взрывчатки много в корпус сотового не засунуть. А при прочих нештатных использования, картинка на экране будет появляться обычная. Аккумулятор (Power bank), как проверять? По весу? Вот у меня на столе лежит сейчас 50000mAh, на яхту купил, объем впятеро от телефона, а вот в самолёт не более 27000 разрешено. Это к тому, что куча всяких прибабахов имеется, которые сразу так и не проверишь.

  3. 30.01.2026, 16:42
    Гость: Ситуация:

    Показываеш телефон, включаешь а батарея села - отводят в комнату пыток и по почкам и по почкам!

