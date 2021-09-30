Алиса Nova «Аэропорты»

Исполнитель: Алиса Nova, Название: «Аэропорты», Стиль: поп, Год: 2021

Откровенность ныне становится весьма дефицитным товаром. Молодые львы гнусаво поют о «расслабоне», дорогих машинах, силиконовых девушках и золотых слитках, набирая при этом миллионы просмотров на музыке, которая больше похожа на уходящую в песок воду. На этом фоне появление скромной семнадцатилетней девушки Алисы Nova с внятной и трогательной историей несчастной любви, поданной эмоционально и интересно, но без ненужного надрыва, кажется глотком свежего воздуха.

Два слова об исполнительнице. После девятого класса Алиса Новикова (настоявшее имя певицы) твердо решила связать свою жизнь с музыкой и поступила в музыкальное училище Гнесиных. Над песней «Аэропорты» поработал аранжировщик и продюсер Александр Ягья, известный широкой публике как экс-фронмен группы «Белый орел». Но сингл Алисы Nova — это именно то, что займет одно из достойнейших мест в его послужном списке.

«Аэропорты» - не просто откровенный рассказ о расставании, а попытка остановить мгновение, оставить в вечности последние минуты с любимым и рассказать миру о фантомной боли несостоявшихся отношений. Музыкальная основа сработана на совесть: сочный бит, запоминающаяся мелодия, журчащий ручейком вокал певицы, ненавязчиво сочувствующие мужские подпевки. Некоторые фразы пропеваются нарочито небрежно, но таким образом певица передает ощущение растерянности и смятения героини в неприятной ситуации. Именно так, например, исполняется первая половина фразы «дорогой кто-то, какого черта ты придумал аэропорты?»: сформулировано убедительно но чертыхаться такой ранимой девушке не к лицу, вот она и ретуширует произнесенную в сердцах грубость.

Обычно момент личного поражения хочется забыть или как-то принизить. Но тут наоборот утро называется «невероятным», а «небо дышит по-другому». Это тот необходимый каждому человеку травматический опыт, который еще пригодится, когда придет настоящая любовь, чтобы не упустить ее и сделать все правильно. Особой похвалы заслуживает в этом ряду реплика «я не могу, я не хочу тебя привязывать». Именно такие экстремальные ситуации и становятся потом надежной прививкой от деструктивных зависимых отношений. Впечатляет и образ придуманных аэропортов и останавливаемых взглядом самолетов, которые воплощают символ пустой суеты, нуждающейся в преодолении.

Та же идея подчеркивается и в клипе. Несущие беду самолеты превращаются в бумажные самолетики, которыми герои управляют по своему усмотрению, становясь хозяевами положения. И песня, и клип — это именно то, что можно предложить в качестве универсального ответа на досужие вопросы «почему у вас тогда не сложилось?» и «как ты это все пережила?» Ответ, который не стыдно даже будет дать в перспективе собственным детям, естественно — когда они немного подрастут.

