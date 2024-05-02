«Записки меломана эпохи VHS» Александра Плеханова: такого ранее никто не писал

Пытаться втиснуть данную книгу в какие-то жанровые форматы бесполезно. Такого никто не писал ранее и вряд ли напишет в будущем

Это уже вторая вышедшая в этом году книга Александра Плеханова и, как и в первом своём опусе – «The Metal Road. Воспоминания металлиста восьмидесятых», он опять эксплуатирует ностальгический момент, рассказывая о своём увлечении Hi-Fi и High End аппаратурой в середине 90-х годов. Хотя, как видно из названия, значительная часть книги посвящена субкультуре VHS и всему тому, что было с ней связано в эпоху перестройки и позже.

Сразу стоит сказать, что пытаться втиснуть данную книгу в какие-то жанровые форматы бесполезно. Такого никто не писал ранее и вряд ли напишет в будущем. Это вроде мемуары, но не мемуары, вроде проза, но не проза в привычном её понимании. Это нечто такое, что не поддается литературной классификации, хотя, может, и не должно, потому что это, возможно, и не литература. Да и не журналистика, оформленная в книжный формат.

О чем же эта книга?

Это «дань памяти», как говорит сам автор, многим образцам аудио- и видео-аппаратуры, с которыми он сталкивался за последние тридцать лет и про которые счел нужным подробно рассказать. Так что, если вы меломан или любитель VHS, то эта книга подарит вам ряд откровений. Но если нет, то лучше проходить мимо, потому что ничего интересного для себя не почерпнете. Уж больно данный опус узкоспециализированный, несмотря на то, что автор пытался адаптировать его для максимально широкой аудитории. Получилось, правда, не очень, но он хотя бы попытался.

Но как было сказано ранее, такого не писал ещё никто и вряд ли напишет. Поэтому читатель сам вправе решать, насколько он готов к восприятию данной книги и насколько она вообще может быть ему интересна. Насколько ностальгический момент способен заставить его одолеть почти 200 страниц и насколько будет интересно погружение в специфику восьмидесятых-нулевых годов?
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.05.2024, 15:16
    Гость: Андрей

    А ещë книги у Плеханова есть? Мне больше нравится читать не его музыкальную критику, а то, как он драконит царизм и дореволюционных деятелей разного толка. Ну или про нацизм, а точнее, про "пивших бы баварское", фальсификаторов истории и придурков, пытающихся обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны чуть ли не ВМЕСТО нацистской Германии и вскормивших Гитлера англосаксов.

  2. 02.05.2024, 14:01
    Гость: Сябр

    А что комментировать,дайте сначала почитать и оценить,стоит ли это вообще внимания!

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