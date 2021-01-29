Омские школьники собирают «Посылки радости» для военнослужащих

17:31 29.01.2021

В школах Центрального округа собирают «сладкие» посылки для служащих по призыву

Необычную патриотическую акцию организовала администрация города Омска. Учащихся пригласили к сбору сладостей – шоколада, вафель, печенья, конфет и сгущенки – для проходящих военную службу в региональных гарнизонах.

Как объяснили инициаторы акции, она поможет создать праздничное настроение военнослужащим и привлечет молодежь к активному участию в социально значимой деятельности города. Также мероприятие направлено на формирование у молодежи уважительного отношения к защитникам Родины.

Внимание подрастающего поколения будет приятно ребятам, проходящим срочную службу. Однако современные военнослужащие не могут пожаловаться на скудность рациона. В нынешних армейских частях вопросами организации питания занимаются профильные аутсорсинговые комбинаты.

«Готовят здесь гражданские повара, очень квалифицированные работники, которые владеют технологичными картами приготовления блюд из любой кухни, в первую очередь бывших республик СССР», – рассказывают в столовой войсковой части 58661. Рацион разработан с учетом высокой физической нагрузки, сбалансирован по калориям и микроэлементам. Ежедневно на каждый прием пищи бойцам предлагается выбор из нескольких блюд – так называемый «шведский стол». Дополнительно установлен салат-бар, где обед можно разнообразить овощной нарезкой или соленьями.

Фото с сайта mk-pskov.ru

У военнослужащих функционально все, даже время обеда, поэтому армейская столовая нередко становится местом культурно-досуговой деятельности. Там проходят ставшие уже традиционными Дни национальной кухни. Так, в октябре прошлого года в воинских частях Омска устроили День белорусской национальной кухни. Профессиональные повара угостили солдат картофельной бабкой, салатом «Минским», супом-кулешом и другими традиционными блюдами. К мероприятию обеденный зал украсили национальной символикой и тематическими инсталляциями, во время обеда солдат также ознакомили с обычаями дружественной страны. По мнению руководства, такие акции расширяют кругозор бойцов, укрепляют моральный дух.

Также в омских подразделениях отпраздновали Международный день повара, призывники попробовали блюда армянской кухни: говядину «Хозани», суп «Крчик» и другое. По общенародным праздникам, таким как Новый год или Масленица, армейское меню дополняют фруктами, выпечкой, различными десертами. Особыми блюдами чествуют именинников, для них пекут пироги, на торжественном чаепитии угощают пряниками, вафлями и конфетами.

Фото с сайта omskregion.info

Омским школьникам в рамках дней воинской славы предложили передать привет солдатам в виде «Посылки радости». Сбор сладостей для подарков призывникам ведется с 1 по 12 февраля. После чего их передадут в воинские части.

