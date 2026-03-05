Детский метал-хор Всесоюзного радио feat. ANTARCTIC «Пугало» (интернет-сингл)

Исполнитель:Детский метал-хор Всесоюзного радио feat. ANTARCTIC, Название: «Пугало», Стиль: детский метал-кор, Год: 2025

Современные музыкальные проекты зачастую берут за основу какую-нибудь цепляющую людей за живое концептуальную фишку и едут на ней, пока не исчерпают потенциал этой темы до конца. «Детский метал-хор Всесоюзного радио» доказал на деле, что таких штампов может быть сразу несколько, и тасовать их можно в разных пропорциях. Ведь здесь вам и детские хоры, и советская эстетика, и лагерные страшилки (объединяющие обе эти сферы), и даже металкор, который явственно прослеживается в словосочетании «метал-хор».

Об алгоритме работы проекта исчерпывающе свидетельствует новая песня «Пугало». Детский голосок зазывно поет об огородном пугале, становящемся завсегдатаем ночных кошмаров. Его поддерживает на заднем фоне зловещий мужской грроулинг. Где-то за углом явно подстерегает советская эстетика. Скорее всего, радио за кадром воскликнет предостерегающим голосом: «Девочка-девочка, Пугало ищет твою квартиру», Весело и страшно.

Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Если Иран падет, Россия будет следующей?
© KM.RU, Алексей Белкин
Присяжным не позволяют наблюдать за реальным состязанием сторон
Масуд Пезешкиан © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
Президент Ирана потребовал репарации и гарантии для завершения конфликта
Какое из зол – меньшее?
Избранное
Чему Средняя Азия учится за наши деньги: Минпросвещения засекретило программы обучения таджиков
Отучаем ребенка от постоянного маминого присутствия
Вольный Путь «Танец стихий. Зень»
Сергей Черняховский. Системность Содружества
Кузьма и виртУОзы «Концерт в рок-клубе 27 июня 1997»
В опере «Спросите Аду» раскрыли роль дочери Байрона в создании искусственного интеллекта
Квартира для украденных лекарств от рака: в Питере раскручивают новое «дело врачей»
ЙОРШ «Счастье! Конец» (мини-альбом)
22 совета для избавления от бессоницы
Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль назначил того, кто победит ковид в России
Опять по закону гор: Братья-омоновцы расстреляли экс-чиновника в Дагестане
