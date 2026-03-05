Детский метал-хор Всесоюзного радио feat. ANTARCTIC «Пугало» (интернет-сингл)

Исполнитель:Детский метал-хор Всесоюзного радио feat. ANTARCTIC, Название: «Пугало», Стиль: детский метал-кор, Год: 2025

Современные музыкальные проекты зачастую берут за основу какую-нибудь цепляющую людей за живое концептуальную фишку и едут на ней, пока не исчерпают потенциал этой темы до конца. «Детский метал-хор Всесоюзного радио» доказал на деле, что таких штампов может быть сразу несколько, и тасовать их можно в разных пропорциях. Ведь здесь вам и детские хоры, и советская эстетика, и лагерные страшилки (объединяющие обе эти сферы), и даже металкор, который явственно прослеживается в словосочетании «метал-хор».

Об алгоритме работы проекта исчерпывающе свидетельствует новая песня «Пугало». Детский голосок зазывно поет об огородном пугале, становящемся завсегдатаем ночных кошмаров. Его поддерживает на заднем фоне зловещий мужской грроулинг. Где-то за углом явно подстерегает советская эстетика. Скорее всего, радио за кадром воскликнет предостерегающим голосом: «Девочка-девочка, Пугало ищет твою квартиру», Весело и страшно.