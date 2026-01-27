Манагер и Родина «Норма разума»

Исполнитель: Манагер и Родина, Название: «Норма разума», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Один из последних осколков «Гражданской обороны» Олег «Манагер» Судаков продолжает выпускать альбом за альбомом со своей группой «Родина». Песни с нового CD от лейбла «Выргород» «Норма разума» сочинялись в 1988-1989 годах — то есть еще до создания этого коллектива. В это трудно поверить, потому что написаны они как будто сегодня, и лишь название композиции «Тысячелетие Крещения» (но, опять же, не ее содержание, которое — вне времени) невольно выдает датировку.

За окном все то же: народ понуро блюдет за сильными мира сего, принимая извращение за эталон («Норма»), страна дает слабину, обвиняя во всех неудачах внешних врагов («Государственный труп»), «Диссиденты» всем недовольны из-за мрака в собственных душах и прочих комплексах, а «Братья по разуму» готовы на самом деле перегрызть друг другу глотки. Разве что песня «Враги» дает несколько размытый образ недругов, но раскрывается он более полно в других песнях. Так, в «Тысячелетии Крещения» врагов наживает себе тот, кто истово кается в грехах, а в «Двуногой вши» врагом автоматически становится тот, кто делает тебе больно.

Приметы поэтики сибирского экзистенциального панка очень ощутимы в этом материале. Так, во «Врагах» вчтречаем словечко «чужеродный», а в «Тысячелетии Крещения» - «ширится». Как тут не вспомнить «Гражданскую оборону» с «Чужеродным элементом» и «ширится, растет психоделическая армия» («Винтовка — это праздник»).

Однако Олег Манагер все же шибко заковырист и не поддается однозначным определениям. К песням «Ветряные мельницы», «Заклинание» и «Псхоз» не знаешь даже, с какой стороны и подойти. Прости, видимо, стоит отдаться этим напористым вихрям. Градус накала несколько спадает в песне «Детство», где к привычному электрическому забою добавляется акустическая гитара самого Олега Судакова. Побег в детство за чистыми впечатлениями бытия удается не в вполне. В финальной песне «Блудный сын» нас огорошивают, что заглавный персонаж никогда не вернется. С учетом того, что композиция посвящена отцу Манагера М.А. Судакову, мы имеем дело с одним из самых страшных произведений во всем нашем роке…