Трамп возложил ответственность за удар по школе для девочек на сам Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за атаку на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб на юге страны лежит на Иране, пишет ТАСС.
Во время общения с журналистами Трампа спросили, действительно ли США нанесли удар по учебному заведению в первый день военной операции и убили при этом 175 человек.
«Судя по тому, что я видел, это было сделано Ираном», — ответил президент США.
Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя ситуацию, отметил, что расследование инцидента продолжается. По его словам, на данный момент американская сторона считает, что именно Иран наносит удары по гражданским объектам.
Трамп также заявил, что иранские вооруженные силы «очень неточно используют свои боеприпасы». «У них вообще нет точности. Это было сделано Ираном», — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что в первый день военной операции по школе в Минабе был нанесен удар, в результате которого погибли более 170 человек, большинство из них — девочки в возрасте от 6 до 11 лет. По данным предварительного расследования, удар могли нанести США, поскольку рядом со школой ранее располагалась база Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сравнение не корректно.
Вы преднамеренно или врете,или просто тупо не в курсе.
Вселенский вой еще как до сих пор длится.
Вот только воя насчет 2х школ в Иране не слышно чета. Странно,да?
Совместная операция Моссада и его детища
Хумуса прошла на отлично-
В результате геноцида Газы(для этого и создали"7 октября") доблестный цахал принес в жертву богу Израеля более 60 000 палестинцев. Половина -дети.
Потом начался отстрел газовцев ,стоящих в очередях за миской супа.
У вас надо конфисковать комп.
Вообще-то с самого начала были сообщения что удар нанес израильский самолет.
Было совершено преступление или нет устанавливает компетентный трибунал, а не некто. Был в свое время сбит малайзийский Боинг, погибли около 300 человек, кто сбил пока с юридической точки зрения не установлено. Пока и здесь такая же ситуация, никак в одном,так и в другом случае подобные трагические факты активно используются в пропагандистской войне.
ты думаешь, что в строение на снимке прилетел восьмитонник?
Так я как раз об этом. Для таких, как вы, значение имеют только жертвы 7 октября, то есть, только израильтяне. Вам плевать на последовавшие жертвы среди палестинского мирняка, в т.ч. детей, которые в десятки, а то и сотни раз превышали израильские жертвы 7 октября. Кстати, есть вопросы насчет истинного количества погибших 7 октября и доли комбатантов среди них.
Что и требовалось доказать. Есть высшая раса, а есть недочеловеки, сотня которых не стоит жизни одного сверхчеловека. Я лично против убийства детей любой национальности. Вот вырастет, станет негодяем – тогда судите, убивайте. Или детей для вас убивать легче?