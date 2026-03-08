Трамп возложил ответственность за удар по школе для девочек на сам Иран

15:31 8.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за атаку на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб на юге страны лежит на Иране, пишет ТАСС.

Во время общения с журналистами Трампа спросили, действительно ли США нанесли удар по учебному заведению в первый день военной операции и убили при этом 175 человек.

«Судя по тому, что я видел, это было сделано Ираном», — ответил президент США.

Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя ситуацию, отметил, что расследование инцидента продолжается. По его словам, на данный момент американская сторона считает, что именно Иран наносит удары по гражданским объектам.

Трамп также заявил, что иранские вооруженные силы «очень неточно используют свои боеприпасы». «У них вообще нет точности. Это было сделано Ираном», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в первый день военной операции по школе в Минабе был нанесен удар, в результате которого погибли более 170 человек, большинство из них — девочки в возрасте от 6 до 11 лет. По данным предварительного расследования, удар могли нанести США, поскольку рядом со школой ранее располагалась база Корпуса стражей исламской революции (КСИР).