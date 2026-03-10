Если Иран падет, Россия будет следующей?

США не собираются напрямую воевать с Китаем. Стратегия непрямой войны отработана Западом до совершенства. Если кому-то кажется, что невозможно сделать Россию простым инструментом США в войне против Китая, то пример Украины показывает, что это не только возможно, но и легко реализуемо

В начале 2026 года, наконец, стали вырисовываться настоящие намерения «миротворца» Трампа, на которого в России были такие большие надежды в плане прекращения конфликта на Украине. 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана с уничтожения военно-политического руководства исламской республики. До этого казалось, что Трамп просто хочет Нобелевскую премию мира или он убежденный противник войн. Сейчас же начинает просматриваться совершенно другая картина.

Очевидно, что зачинщик войны против Ирана – Израиль, реализующий проект «Великого Израиля» (на официальном уровне, «от моря до реки», то есть от Средиземного моря до реки Иордан), по сути, идею доминирования Израиля на Ближнем Востоке. Главный враг этого проекта – Иран, с чем и связана столь вопиющая агрессия против этой страны.

Но США в этой войне преследуют не только интересы Израиля, но и свои собственные – уничтожение союзников Китая (к тому же обладающих большими запасами нефти) в рамках стратегии «анаконды» по отношению к Китаю. Сегодня США воспринимают эту страну как своего самого главного противника, предполагая, что если дать Китаю свободно развиваться еще 7-10 лет, то США уже не смогут его остановить. Поэтому США так необходима полномасштабная «гибридная» война против Китая.

США не собираются напрямую воевать с Китаем. Стратегия непрямой войны отработана Западом до совершенства. И, к сожалению, России в этой стратегии отведена ключевая роль.

Если кому-то кажется, что невозможно сделать Россию простым инструментом США в войне против Китая, то пример Украины показывает, что это не только возможно, но и легко реализуемо. Это пример того, как одна из самых близких к России стран, переплетенная с нашей страной миллионами родственных связей, где 70% населения говорит на русском языке, была «перекодирована» и превращена в простой инструмент войны Запада против России. И сегодня значительная часть украинского и даже русского населения этой республики воспринимает Россию как экзистенциального врага Украины.

Так что именно боевые действия на Украине и мирные переговоры по Украине и используются США для превращения России в своего вассала в борьбе против Китая.

Можно сказать, что немного отличаются цели США и Европы в украинском конфликте. Например, некоторые силы в Европе не против разрушения России, чтобы получить доступ к ее ресурсам (как описывал идеолог американского гегемонизма З. Бжезинский в книге «Выбор: Мировое господство или глобальное лидерство», Сибирь должна стать новым «эльдорадо» для Европы, источником огромных богатств, как в свое время стали Аляска и Калифорния для США). Но в одном США и Европа едины – им нужна слабая Россия, лишенная цивилизационной идентичности, простой инструмент в собственной политике. По сути, по итогам этой «цивилизационной войны» Россия должна перестать быть самостоятельной цивилизацией.

Запад никогда не отказывается от своих планов, только берет паузу в их реализации. Во время паузы Запад ведет переговоры, которые используются для усыпления бдительности избранной «жертвы». После этого наносится неожиданный и часто обезглавливающий удар. Переговоры использовались для подготовки похищения президента Венесуэлы Мадуро, переговоры использовались для подготовки уничтожения высшего военно-политического руководства Ирана во главе с аятоллой Хаменеи, «минские переговоры» использовались для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией.

Несерьезность намерений Запада в плане переговоров по Украине видна по поведению нынешнего украинского режима. Для чего киевские власти используют переговоры? Для максимально возможного уничтожения военного и экономического потенциала России, не боясь непосредственных ударов по самому режиму. Во время нынешних переговоров Украина уничтожает танкерный флот России далеко за пределами Черного моря. Во время очередных переговоров под «эгидой» Трампа в Стамбуле 1 июня 2025 года Украина провела операцию «Паутина» по уничтожению части сил ядерного сдерживания – стратегическим ракетоносцам (настолько серьезный шаг, что в соответствии с ядерной доктриной России это является поводом для применения ядерного оружия). И Россия не имела возможности дать полноценного ответа на это, так как вела переговоры с Украиной.

Причем очевидно, что уничтожение части сил ядерного сдерживания выгодно в первую очередь не Украине, которая может быть просто уничтожена ответным ударом, а США, против которых силы ядерного сдерживания и направлены. Во главе которых стоит «миротворец» Трамп, носитель «духа Анкориджа». Да и не нужно забывать, что переговоры безрезультатно ведутся с перерывами уже 4 года, почти с самого начала СВО.

Ошибочно думать, что конфликт на Украине всего лишь исторический эпизод, который может быть разрешен мирными переговорами. Цель разрушения России была поставлена сразу же после крушения СССР. Только первоначально на Западе были уверены, что Россия рухнет по внутренним причинам, в результате войны в Чечне и сепаратизма регионов. Поэтому там ограничивались поощрением сепаратизма регионов и поддержкой террористов на Северном Кавказе, называя их «повстанцами» и «борцами за свободу», давая возможность финансировать террористов некоторым арабским странам.

Когда в начале 2000-х годов стало понятно, что изнутри Россию не получилось разрушить, ставка была сделана на внешний фактор, на Украину и в некоторой степени на Грузию. Государственные перевороты в Грузии в 2003 году и на Украине в 2004-2005 годах, в результате которых к власти пришли прозападные силы, попытка втянуть эти страны в НАТО. Агрессия президента Грузии Саакашвили против Южной Осетии, переросшая в войну России и Грузии в 2008 году. Новый государственный переворот на Украине в 2014 году, в результате которого к власти пришли радикальные антироссийские силы. Война в Донбассе с 2014 года, переросшая в СВО в 2022 году.

И бесконечные переговоры, ведущиеся уже 4 года, начиная с конца февраля 2022 года, когда они проходили на границе Украины и Белоруссии.

Для чего же Западу и Трампу переговоры?

Хорошее определение переговорам Трампа по Венесуэле дал президент Лукашенко – «спектакль». Учитывая, что Трамп не только бизнесмен, но и шоумен, он очень хорошо умеет разыгрывать политические «спектакли».

Переговоры по Украине - это такой же «спектакль», где Трамп играет роль «хорошего полицейского», а Европа и Украина выступают «плохим полицейским».

Цель этого «спектакля» в применении к Украине очевидна. Пока Украина держится в военном противостоянии, переговоры позволяют требовать от России все новых и новых уступок. Например, согласиться на численность армии Украины в 800-900 тыс. человек (армия военного времени), согласиться на гарантии безопасности Украины со стороны Запада (по сути, равнозначные вступлению Украины в НАТО), согласиться на размещение войск НАТО на Украине. Уже раздаются призывы на Западе потребовать на переговорах ограничения численности армии России.

Если же Украине потребуется «передышка», переговоры позволяют заключить новые «минские соглашения», которые будут использованы для нового раунда подготовки Украины к войне. А там возможно будет ввести в бой на стороне Украины уже войска НАТО, с предсказуемым результатом.

Но и стоит отметить отдельную важную роль переговоров – пока ведутся переговоры (а они ведутся почти постоянно), режим на Украине чувствует себя в безопасности, так как Россия скована в своих действиях.

А цель «спектакля» в более широком контексте тоже очевидна. Пока российские политики и чиновники «пропитаны» «духом Анкориджа», США одного за другим уничтожают союзников России (Венесуэлу, Иран, готовятся «задавить» Кубу) без риска того, что Россия окажет им помощь. Неслучайно, что специальный посланник США Уиткофф создает очередной «мираж», очередную иллюзию скорого достижения соглашения по Украине.

Так что «дух Анкориджа» и «понимания Анкориджа» – это не более чем «обманка». И можно сказать, что это в некоторой степени понимают в МИД РФ. Достаточно вспомнить слова министра Лаврова: «Ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена». Получается, что американцы поступили не «по-мужски».

В Иране и Венесуэле Трамп показал, что ему нельзя доверять. Так что странно, что после этого остаются еще те, кто серьезно относится к «духу Анкориджа».

Фактически переговоры позволяют Западу если и не полностью контролировать действия России, то сильно сдерживать нашу страну в своих действиях, «ставить в рамки» по принципу: «вы же не можете полноценно ответить на действия Киева, ведь вы с ними ведете переговоры, и вы же не должны помогать Ирану, передавать ему разведданные, ведь тогда вы разрушите «дух Анкориджа».

Как же России действовать, чтобы не потерпеть поражение и не стать простым инструментом Запада в войне против Китая?

На Украине не следует рассчитывать на результативные переговоры до победы в СВО. Иначе они сведутся к повторению «минского процесса», стамбульских переговоров, «зерновой сделки» и т.д. Переговоры идут уже 4 года, то затухая, то начинаясь снова, а с учетом «минского процесса» – более 10 лет. Причем при Трампе – более года. Можно без преувеличения назвать эти переговоры одними из самых длительных в истории. А условия для России становятся все хуже и хуже и по сравнению со стамбульскими переговорами 2022 года, и даже по сравнению с «анкориджскими пониманиями» 2025 года.

Переговоры можно вести только с позиции силы. А для этого надо принципиально переломить ход СВО, применив нестандартные и асимметричные меры.

При этом России не стоит рассчитывать победить Запад экономически при нынешней либерально-монетаристской модели экономики (в 2022 году у нас многие верили, что в России будет сохраняться макроэкономическая стабильность, а в Европе начнется мощный кризис из-за подорожания нефти и газа, что приведет к капитуляции Европы и Украины). Эта модель создавалась в 1990-е годы для «встраивания» в Запад. Она носит экспортно-сырьевой характер, и Запад имеет все возможности ограничивать экспортные поступления, накладывая санкции на танкеры, заставляя все новые и новые страны отказываться от российских нефти и газа, ограничивать ввоз в нашу страну машин, оборудования и т.д. В России уже наблюдаются кризисные явления в экономике.

Чтобы победить экономически, необходима экономическая модель военного социализма, которую вводили у себя даже самые либеральные страны в моменты наибольшей опасности (например, Великобритания в первой и второй мировых войнах). Так что, если мы хотим выстоять в цивилизационном противостоянии с Западом, введение военного социализма неизбежно.

Также было бы сомнительным решением просто «передавить массой» на фронте, как предлагают некоторые (например, проведя всеобщую мобилизацию). Именно к этому и подталкивает Украина, создав крайне мощные «беспилотные войска», где на каждого нашего бойца приходится по несколько беспилотников. В итоге Украина обещает убивать по 50 тысяч российских солдат в месяц, создав с помощью дронов непроходимые зоны глубиной до 30-50 километров. Сама Украина заявляет, что они наносят до 70% потерь российским войскам именно с помощью беспилотников.

Поэтому требуются именно нестандартные решения.

Что же касается Ирана, то ему следует оказать такую помощь, которую предполагают обязательства перед стратегическим союзником (17 января 2025 года Россия и Иран заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве).

Иран – это, по сути, наш последний форпост, после которого у Запада больше не останется значимых соперников до того, как еще серьезнее взяться за Россию: КНДР пока трогать не будут, Кубу США могут «задавить» за 1-2 недели, а с Гренландией США решат вопрос внутри западного блока без серьезных проблем.

