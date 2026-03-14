Трамп отклонил предложение Путина вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ

12:39 14.03.2026

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана на территорию России. Однако Трамп не поддержал эту инициативу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на . Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе беседы российский лидер также выдвинул несколько предложений, направленных на снижение напряженности и возможное урегулирование конфликта между США и Ираном.

Американский чиновник, слова которого приводит Axios, отметил, что позиция Вашингтона заключается в необходимости обеспечить надежный контроль над иранским ураном.

Источник издания также рассказал, что Дональд Трамп сейчас «разговаривает со всеми», включая Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и европейских политиков. По его словам, президент США «готов заключить сделку», однако подчеркнул, что речь может идти только о выгодных для страны договоренностях.