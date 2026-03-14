Трамп отклонил предложение Путина вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана на территорию России. Однако Трамп не поддержал эту инициативу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на . Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе беседы российский лидер также выдвинул несколько предложений, направленных на снижение напряженности и возможное урегулирование конфликта между США и Ираном.

Американский чиновник, слова которого приводит Axios, отметил, что позиция Вашингтона заключается в необходимости обеспечить надежный контроль над иранским ураном.

Источник издания также рассказал, что Дональд Трамп сейчас «разговаривает со всеми», включая Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и европейских политиков. По его словам, президент США «готов заключить сделку», однако подчеркнул, что речь может идти только о выгодных для страны договоренностях.

  2. 14.03.2026, 14:24
    Гость: Ник

    Иран никому не отдаст обогащённый уран-об этом он сказал и он всегда слова подтверждает действиями. Путин для них как видим не является авторитетом, которому можно доверять из за переговоров и желания подружиться с руководством США, врагом.

  3. 14.03.2026, 13:46
    Гость: славянин

    Философ Дугин заявил, что Иран является «щитом» России в ее противостоянии с Западом.
    
    Россия должна рассматривать позицию Ирана как значимый геополитический урок Западу.
    
    «Для нас Иран это наглядный пример суверенитета. Мы еще не в полной мере осмыслили значение этой демонстрации стойкости. Решительное и последовательное сопротивление показывает, что суверенитет можно защищать, что возможно противостоять глобальному давлению и агрессии».
    
    Если Иран способен на такое сопротивление, то для России как ядерной державы это тем более должно служить хорошим примером мужества и ориентиром.

  4. 14.03.2026, 13:42
    Гость: все идет по плану

    Началась эвакуация европейских солдат из Эрбиля, Ирак
    
    Началась эвакуация десятков военнослужащих из пяти европейских стран, включая Францию и Италию, после удара по базе Аль-Харир в Эрбиле.
    
    Процесс эвакуации начался на фоне растущей обеспокоенности из-за повторных ударов по базе Аль-Харир.

  5. 14.03.2026, 13:33
    Гость: коалиция Эпштейна

    Америка и Израиль влипли в своей наглой авнтюре против Ирана и теперь негласно они вымаливают помощь от России и Европы. Чтобы потом выдать за свою полную победу над Ираном. При том что Трамп уже обьявил о полной победе. Пора вызывать санитаров и психиатров.
    
    Больше не должно быть никаких сделок с Америкой. Почему собственно Россия и Китай должны подыгрывать агрессии США и Израиля. Сегодня как раз пришло время проучить США и Израиль за их тупую агрессию.
    
    Трамп хочет, чтобы Иран пошел на сделку? Тогда пусть прекратит всякую помощь Украине и Европе, отменит санкции против России.

