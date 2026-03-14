Трамп отклонил предложение Путина вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана на территорию России. Однако Трамп не поддержал эту инициативу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на . Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, в ходе беседы российский лидер также выдвинул несколько предложений, направленных на снижение напряженности и возможное урегулирование конфликта между США и Ираном.
Американский чиновник, слова которого приводит Axios, отметил, что позиция Вашингтона заключается в необходимости обеспечить надежный контроль над иранским ураном.
Источник издания также рассказал, что Дональд Трамп сейчас «разговаривает со всеми», включая Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и европейских политиков. По его словам, президент США «готов заключить сделку», однако подчеркнул, что речь может идти только о выгодных для страны договоренностях.
А что,России надо спрашивать "разрешения" у ам.старикашки ??Забавно...
Иран никому не отдаст обогащённый уран-об этом он сказал и он всегда слова подтверждает действиями. Путин для них как видим не является авторитетом, которому можно доверять из за переговоров и желания подружиться с руководством США, врагом.
Философ Дугин заявил, что Иран является «щитом» России в ее противостоянии с Западом.
.
Россия должна рассматривать позицию Ирана как значимый геополитический урок Западу.
.
«Для нас Иран это наглядный пример суверенитета. Мы еще не в полной мере осмыслили значение этой демонстрации стойкости. Решительное и последовательное сопротивление показывает, что суверенитет можно защищать, что возможно противостоять глобальному давлению и агрессии».
.
Если Иран способен на такое сопротивление, то для России как ядерной державы это тем более должно служить хорошим примером мужества и ориентиром.
Началась эвакуация европейских солдат из Эрбиля, Ирак
.
Началась эвакуация десятков военнослужащих из пяти европейских стран, включая Францию и Италию, после удара по базе Аль-Харир в Эрбиле.
.
Процесс эвакуации начался на фоне растущей обеспокоенности из-за повторных ударов по базе Аль-Харир.
Америка и Израиль влипли в своей наглой авнтюре против Ирана и теперь негласно они вымаливают помощь от России и Европы. Чтобы потом выдать за свою полную победу над Ираном. При том что Трамп уже обьявил о полной победе. Пора вызывать санитаров и психиатров.
.
Больше не должно быть никаких сделок с Америкой. Почему собственно Россия и Китай должны подыгрывать агрессии США и Израиля. Сегодня как раз пришло время проучить США и Израиль за их тупую агрессию.
.
Трамп хочет, чтобы Иран пошел на сделку? Тогда пусть прекратит всякую помощь Украине и Европе, отменит санкции против России.