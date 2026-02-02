«Банда Четырех» (ХХХ лет), 6 февраля Live Stars

«Банда Четырех» (ХХХ лет), 6 февраля Live Stars

Тридцать лет прошло... Много было всякого разного: находок, успехов, кризисов, разочарований

Были перерывы, уходы от самих себя, реинкарнации и годы забвения... Но никогда мы не переставали сочинять свои песни... каждая из которых, будь-то конкретное эмоциональное высказывание Сантима на актуальные темы: "Тяжёлые ботинки", "Мир без новостей", "Только Россия знает", "Войну нельзя перекричать" или его мистические и полные ярких образов картины мира, такие как "Завтра или раньше", "Полтора часа до Москвы", "Над горами весны", "Дневник Джона Ди", "Время вперёд" или "Вретензий нет", как маленькая вселенная, позволяющая нам видеть солнце сквозь мрак, заглядывая за горизонт и шагать дальше, обманывая время и раздвигая пространство...

Ждём всех в феврале на ххх летие «Банды Четырёх».
В Москве 6 февраля.
В Санкт-Петербурге 15 февраля.

Это будет круто... 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Минобороны затребовало доступ к банковским данным россиян
© KM.RU, Михаил Попов
Киргизия подала в ЕАЭС судебный иск к России
В России окончательно откажутся от системы «бакалавр - магистр» с осени
Трамп готовится превратить Гренландию в военную базу
Избранное
«Бизнес-джетовое государство – это летучий голландец в прямом и переносном смысле этого слова, "троянский конь"»
Образ будущего - национализация элит и самодержавие?
Самые странные диеты в истории
Вячеслав Бутусов, 28 января, «ГлавКлуб»
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
В чём главная трагедия Назарбаева и урок всем автократам?
«Калинов мост» дал акварельно-импрессионистический концерт
Запрет в овечьей шкуре: Google и «Яндексу» запретили показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование»
«Северный Флот», 27 января, Papa Barvillage
Угроза смерти на двух колесах: инциденты с участием электросамокатчиков стремительно растут
«Похороны мечты и суровая реальность: осознаёт ли руководство России подлинный масштаб постигшего его экзистенциального краха?»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации