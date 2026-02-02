«Банда Четырех» (ХХХ лет), 6 февраля Live Stars

20:17 2.02.2026

Тридцать лет прошло... Много было всякого разного: находок, успехов, кризисов, разочарований

Были перерывы, уходы от самих себя, реинкарнации и годы забвения... Но никогда мы не переставали сочинять свои песни... каждая из которых, будь-то конкретное эмоциональное высказывание Сантима на актуальные темы: "Тяжёлые ботинки", "Мир без новостей", "Только Россия знает", "Войну нельзя перекричать" или его мистические и полные ярких образов картины мира, такие как "Завтра или раньше", "Полтора часа до Москвы", "Над горами весны", "Дневник Джона Ди", "Время вперёд" или "Вретензий нет", как маленькая вселенная, позволяющая нам видеть солнце сквозь мрак, заглядывая за горизонт и шагать дальше, обманывая время и раздвигая пространство...

Ждём всех в феврале на ххх летие «Банды Четырёх».

В Москве 6 февраля.

В Санкт-Петербурге 15 февраля.

Это будет круто...