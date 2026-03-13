Глава Пентагона заявил, что новый верховный лидер Ирана «обезображен»

Министр войны США Пит Хегсет на пресс-конференции заявил, что новый верховный лидер Ирана Сейед Моджтаба Хаменеи был «ранен и, вероятно, обезображен», пишет РБК.

«Мы знаем, что новый, так называемый, не очень верховный лидер ранен и, вероятно, изуродован», — сказал министр.

Говоря о письменном заявлении Моджтабы, которое было зачитано вслух накануне по иранскому телевидению, Хегсет задался вопросом, почему не было ни видеозаписи, ни аудио с Моджтабой. «Думаю, вы знаете почему», — добавил он.

Министр обороны утверждает, что Моджтаба «напуган» и «ранен». Как заявил Хегсет, верховный лидер находится «в бегах» и «не имеет легитимности».

Накануне, 12 марта, новый Верховный лидер Ирана выступил с первым официальным заявлением. Он допустил возможность открытия новых фронтов в войне против США и Израиля «в случае продолжения конфликта и с учетом интересов» Ирана. 

Предыдущий лидер Али Хаменеи — отец Моджтаба Хаменеи — погиб в результате ударов Израиля и США по Исламской Республике, осуществленных 28 февраля. Власти страны подтвердили его смерть в ночь на 1 марта.

  13.03.2026, 22:53
    Гость: Зануда

    Посмотрите его вчерашнюю пресс-конференцию. Вам роскомнадзор отключил интернет? И кто кто такой «беник», Вы с ним на короткой ноге?

