Алексей Гориболь (юбилейный вечер), 9 октября, КЗ «Зарядье»

14:54 4.10.2021

Юбилейный вечер «Избранное» одного из самых известных и титулованных российских пианистов Алексея Гориболя состоится 9 октября в «Зарядье»

Музыкальный деятель, продюсер, Заслуженный артист России, один из выдающихся отечественных мастеров камерного ансамбля, концерты которого проходят в лучших залах мира отметит свое 60-летие вместе с известнейшими российскими артистами.

В первом отделении Гориболь предстанет в роли солиста, ансамблиста, концертмейстера. Вместе с ним выступят музыканты, с которыми Алексея Гориболя связывают многие годы совместного творчества - Полина Осетинская (фортепиано), Александр Тростянский (скрипка), Рустам Комачков (виолончель), певицы Олеся Петрова (меццо-сопрано), Наталья Петрожицкая (сопрано), Альбина Латипова (сопрано).

Во втором отделении прозвучит музыка к кинофильмам, произведения А.Чайковского и Л.Десятникова, а также фрагменты музыкально-поэтических программ Алексея Гориболя с популярными российскими артистами – Ингеборгой Дапкунайте (Фрагменты проекта «Детский альбом Чайковского» по стихам В. Павловой, фортепианному альбому П. Чайковского с видеоинсталляцией работ художницы И. Корсаковой), Сати Спиваковой и Владимиром Кошевым (Фрагменты программы «Как свежи были розы»). Знаменитую хореографическую миниатюру М.Фокина «Лебедь» К.Сен-Санса под аккомпанемент А.Гориболя исполнит выдающаяся российская балерина Ольга Смирнова.