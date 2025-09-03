Сны Саламандры «Крапива» (интернет-сингл)

Исполнитель: Сны Саламандры, Название: «Крапива », Стиль: фолк-рок; Год: 2025

Музыканты, отдающие предпочтение фолк-року, вовсе не случайно выбирают обычно это направление. Нередко они пытаются убежать таким образом от поднадоевшего реального мира. Самые же последовательные и талантливые из них творят альтернативную реальность, где все продумано до мелочей. Здесь не только концептуальные циклы и альбомы, но и художественные книги, с ними связанные.

Так получилось с ижевской группой «Сны Саламандры». Соратница музыкантов Даха Тараторина написала книгу «Крапива». Параллельно вышла аудиоверсия произведения, которую как раз взялись озвучивать «Сны Саламандры». В частности, вокалистка Виктория Хорриган играет роль главной героини.

Песню «Крапива» можно считать саундтреком к этому произведению. Музыканты рекомендуют слушать ее при прочтении книги. Крапива в славянской мифологии считалась дьявольской травой, вот и в песне она маркирует зону, куда лучше не заходить. В финале же крапива приобретает черты роковой девушки, мучающей своего парня. Важно то, что «Крапива» не только является саундтреком к книге, но и воспринимается автономно от него.