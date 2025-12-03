Голикова назвала две самые востребованные профессии в следующие семь лет
Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики, прогноз потребностей трудовых ресурсов почти завершен, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
"Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи", - приводит слова Голиковой РИА Новости.
Она поблагодарила работников рабочих профессий, их трудовые коллективы и семьи за то, что делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России.
К войне 1812 года Россия как раз была готова- спасибо Александру 1 и великому военному и патриоту России Барклаю-де-Толли (который тогда был военным министром). И провела Россия эту войну практически на "отлично". Редкий случай, когда приходится отдавать должное царю. И уже после сражения под Смоленском стало ясно- Наполеон эту войну проиграл. Потому что Россия избрала правильную стратегию войны, а Наполеон- провальную.
Востребованные. не значит, что оплачиваемые. Сегодня квалифицированный рабочий на крайнем севере, получает меньше дворника в Москве. В стране при бездарном руководстве идет уничтожение рабочего класса.
Сорок процентов населения в сельской месности топит дровами и углем. Наши великие руководители газ за бугор. Наши же граждани платя за газ рублями, а кому там на верху они нужны ?
Мы помним кто убивал людей и заработал на их смертях в нашей стране в период ковида.Голикова,тебе пора готовится держать ответ за преступление.Не отсвечивай,спрячься если сможешь,хотя шарик стал маленьким,везде тебя найдут,ну и твоих подельников тоже.
Голикова живет в своем изумрудном городе, и она далека от народа и от проблем страны:
1. Страна воюет и вся Европа хочет воевать против России, будет глобальная война с НАТО, и война обязательно случится, если мы хорошо не подготовимся, ведь были уже прошлые грозные уроки для России:
1. 1812 г. - не готовы к войне с Наполеоном, Наполеон собрал 600 тыс. армию и уже переплавляется через Неман, а царь Александр устроил балл 12 июня в городке Вильно в Польше (ныне Вильнюс)! Именно на этом балу император Александр I узнает о начале войны с Наполеоном. А ведь мог подготовить Смоленск к осаде, с огромными толстыми стенами Наполеон не смог бы взять эту крепость, тем более что у него с собой не было осадных орудий. Наполеон в 1799 г. уже вел осаду крепости Акко в Сирии без осадных орудий и за 2 месяца так и не сумел взять ее
2. 1814 г. - царь Николай-2 не готов к войне, нехватка снарядов
3. 1941 г. - нашу авиацию разбомбили, заводы поздно перевезли
Значит нужны будут:
1.1. Штурмовики
1.2. Дроноводы
1.3. Летчики, танкисты и артиллеристы
1.4. Полковники и генералы, настоящие, а не паркетные и вороватые, каких сейчас много
1.5. Инженеры и рабочие, производящие современное оружие
1.6. Конструкторы, инженеры и рабочие, могущие делать бомбоубежища и подземные города и заводы
2. Конструкторы, инженеры и рабочие, могущие делать самолеты
3. Конструкторы, инженеры и рабочие, могущие делать автомобили
4. Конструкторы, инженеры и рабочие, могущие делать корабли - морские и космические