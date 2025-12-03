Голикова назвала две самые востребованные профессии в следующие семь лет

Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики, прогноз потребностей трудовых ресурсов почти завершен, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи", - приводит слова Голиковой РИА Новости

Она поблагодарила работников рабочих профессий, их трудовые коллективы и семьи за то, что делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2025, 20:45
    Гость: Лучезар

    К войне 1812 года Россия как раз была готова- спасибо Александру 1 и великому военному и патриоту России Барклаю-де-Толли (который тогда был военным министром). И провела Россия эту войну практически на "отлично". Редкий случай, когда приходится отдавать должное царю. И уже после сражения под Смоленском стало ясно- Наполеон эту войну проиграл. Потому что Россия избрала правильную стратегию войны, а Наполеон- провальную.

  2. 03.12.2025, 19:48
    Гость: 25 лет наглой и бесстыжей (правды)

    Востребованные. не значит, что оплачиваемые. Сегодня квалифицированный рабочий на крайнем севере, получает меньше дворника в Москве. В стране при бездарном руководстве идет уничтожение рабочего класса.

  3. 03.12.2025, 19:25
    Гость: Топят и еще как

    Сорок процентов населения в сельской месности топит дровами и углем. Наши великие руководители газ за бугор. Наши же граждани платя за газ рублями, а кому там на верху они нужны ?

  4. 03.12.2025, 18:54
    Гость: Тор

    Мы помним кто убивал людей и заработал на их смертях в нашей стране в период ковида.Голикова,тебе пора готовится держать ответ за преступление.Не отсвечивай,спрячься если сможешь,хотя шарик стал маленьким,везде тебя найдут,ну и твоих подельников тоже.

  5. 03.12.2025, 16:13
    Гость: Пенсионер

    Голикова живет в своем изумрудном городе, и она далека от народа и от проблем страны:
    1. Страна воюет и вся Европа хочет воевать против России, будет глобальная война с НАТО, и война обязательно случится, если мы хорошо не подготовимся, ведь были уже прошлые грозные уроки для России:
    1. 1812 г. - не готовы к войне с Наполеоном, Наполеон собрал 600 тыс. армию и уже переплавляется через Неман, а царь Александр устроил балл 12 июня в городке Вильно в Польше (ныне Вильнюс)! Именно на этом балу император Александр I узнает о начале войны с Наполеоном. А ведь мог подготовить Смоленск к осаде, с огромными толстыми стенами Наполеон не смог бы взять эту крепость, тем более что у него с собой не было осадных орудий. Наполеон в 1799 г. уже вел осаду крепости Акко в Сирии без осадных орудий и за 2 месяца так и не сумел взять ее
    2. 1814 г. - царь Николай-2 не готов к войне, нехватка снарядов
    3. 1941 г. - нашу авиацию разбомбили, заводы поздно перевезли
    Значит нужны будут:
    1.1. Штурмовики
    1.2. Дроноводы
    1.3. Летчики, танкисты и артиллеристы
    1.4. Полковники и генералы, настоящие, а не паркетные и вороватые, каких сейчас много
    1.5. Инженеры и рабочие, производящие современное оружие
    1.6. Конструкторы, инженеры и рабочие, могущие делать бомбоубежища и подземные города и заводы
    2. Конструкторы, инженеры и рабочие, могущие делать самолеты
    3. Конструкторы, инженеры и рабочие, могущие делать автомобили
    4. Конструкторы, инженеры и рабочие, могущие делать корабли - морские и космические

Все комментарии (38)
Выбор читателей
Путин назвал условие для завершения СВО и оценил мирный план США
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
Эрдоган в бешенстве, Токаев в шоке: Лондон и Брюссель выписали Зеленскому индульгенцию на морскую войну
© KM.RU
ВЦИОМ: в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения
Избранное
Чайф «Слова на бумаге»
Ива Нова «Много нас тут»
Ольга Куриленко: «Красота – это счастье, а счастье есть красота»
«Пикник», 22 января, «Крокус Сити Холл»
Сергей Бобунец продолжил нашу историю вместе с героями
Незадавшийся джихад: ход войны в секторе Газа показывает, что и мощь, и единение исламского мира во многом мнимы
«Главный критерий войны или отдельной военной операции – ее политический эффект»
Бранимир «Песни для мамы»
Polina Mauer «Other Game» (Mood Video)
УДТК. Песни к кинофильму «Уральская ярость: «Черные ножи» - освободители Европы»
«Запрещенные барабанщики» отметили 100-летие Патриса Лумумбы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации