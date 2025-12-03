Голикова назвала две самые востребованные профессии в следующие семь лет

11:10 3.12.2025

Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики, прогноз потребностей трудовых ресурсов почти завершен, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи", - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Она поблагодарила работников рабочих профессий, их трудовые коллективы и семьи за то, что делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России.

