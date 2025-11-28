Песков: коррупционный скандал «шатает» Украину
Развивающийся на Украине коррупционный скандал подтачивает политическую систему страны и грозит в перспективе негативными последствиями, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который, собственно, сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.
"Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные. Но какие именно - не думаю, что сейчас может кто-то спрогнозировать, - заметил Песков. - Для Украины ситуация очень тяжелая".
Комментарии читателей Оставить комментарий