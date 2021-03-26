Безопасность в Cети: удаление приложений или блокировка сервисов?

18:25 26.03.2021

Стоит ли говорить о том, что пользовательская свобода закончилась, или это нам только кажется, и с чем связано введение ограничений на любом уровне?

Об этом KM.RU рассказал генеральный директор компании 101domain Денис Ротанов.

Вопрос выбора и его ограничений – одна из ключевых тем, которую сейчас обсуждают и обыватели, и эксперты. Мессенджер WhatsApp не оставил нам вариантов при обновлении пользовательского соглашения – принимай или удаляй приложение. Российский регулятор ограничивает Twitter, и уже пора задуматься о его перспективах в России. В Турции закон о регулировании интернета ввел требование обязательного открытия офисов популярных интернет-ресурсов.

4 января 2021 года самый популярный мессенджер WhatsApp – в этом статусе он находится с 2015 года – обновил пользовательское соглашение. Обеспокоенность пользователей вызвал вопрос: будут ли сведения о них передаваться соцсети Facebook, которой приложение принадлежит с 2014 года?

Представители сервиса подчеркивали: никакие дополнительные данные компании-владельцу передаваться не будут, все изменения коснутся только бизнес-страниц и использования платежных сервисов.

Те, кто давно следит за развитием WhatsApp и отслеживает обсуждение вопросов безопасности, знают – претензии в отношении безопасности использования и наличия уязвимостей, из-за которых может произойти утечка, к сервису возникали неоднократно.

Одно из самых громких расследований было проведено правительством Канады и Голландии – тогда было выявлено, что сам WhatsApp нарушает конфиденциальность.

После установки приложения все данные адресной книги копируются на серверы компании, чтобы сообщать, кто еще из контактов пользуется приложением. Но при этом копируются и данные тех, кто не устанавливал себе этот мессенджер.

Известно, что сбор данных о пользователях WhatsApp ведет давно и передает их Facebook в коммерческих целях. С момента покупки приложения владелец получает данные пользователей, их контакты, данные об адресате, времени отправки и прочтения сообщений, геолокацию устройства и т.д. Сами сообщения анализируются на наличие определенных комбинаций слов с целью использования этих данных рекламодателями.

Это уже немало, но специалисты научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр» в своем исследовании указывают, что на самом деле возможностей для сбора данных у сервиса гораздо больше.

Ведь чаще всего мы не только отправляем текстовые сообщения, но и записываем аудио – для этого предоставляем доступ к микрофону, видео – разрешаем съемку камере, пересылаем картинки и файлы – открываем приложению хранилище. Все это дает возможность неограниченного доступа к пользовательскому устройству, а также, как считают эксперты, теоретически дает возможность записи аудио и видео в любой момент без согласия пользователя.

Отмечу, что WhatsApp – американская компания с числом пользователей более двух миллиардов человек по всему миру – обязана предоставлять все данные и ключи шифрования по требованию американских спецслужб. Это закон.

Конечно, можно сказать, что простым пользователям скрывать нечего. Но новое пользовательское соглашение и склейка с Facebook различных сервисов, которые теперь ей принадлежат, позволяет не только получать уникальный портрет каждого из нас, но и на основе анализа искусственного интеллекта воздействовать на наши чувствительные триггеры.

Опасность манипуляций сознанием – угроза, которая сейчас кроется в любых интернет-ресурсах, но особенно социальных сетях. Ведь в свободном доступе здесь находится масса информации, в т.ч. и противозаконной. Да, на основании нового закона, вступившего в силу в феврале 2021 года, она должна удаляться (для ресурсов предусмотрены существенные штрафы), но достучаться до администрации площадок удается не всегда.

Twitter – законопослушный сервис у себя на родине в США и даже в Турции, где ему пришлось открывать официальное представительство в соответствии с новым законом, - в России игнорирует требования Роскомнадзора об удалении публикаций с тематикой детской порнографии, распространения запрещенных веществ, оскорбительного содержания и т.д.

С 2017 года регулятор направил более 28 тысяч требований об удалении, которые были проигнорированы. Роскомнадзор отмечает, что лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставило американскую соцсеть признать наличие на своей платформе информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира, и принять меры по её удалению.

Какой же выбор: удаление приложений или блокировка сервисов?

С одной стороны, пользователи в одностороннем порядке обязаны соглашаться с требованиями приложений предоставлять о себе безграничную информацию и, в теории, попадать под их информационное влияние, но с другой – оказываются беззащитны, когда уже им требуется защита администрацией площадок от нежелательного контента.

Выбор каждый делает сам.

Автор: Денис Ротанов

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