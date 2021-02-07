Что такое семейный бюджет и как его сэкономить

14:00 7.02.2021

Каждый день совершается огромное количество покупок, нужных и не очень. Некоторые совершают их осознанно, некоторые – спонтанно, в порыве желания

При одинаковом доходе, но разном подходе к тратам, уровень жизни людей может быть абсолютно разный. Не многие способны правильно планировать бюджет, а некоторые и вовсе превратно понимают смысл самого слова «бюджет», ограничиваясь лишь знанием того, сколько они зарабатывают, не контролируя свои расходы.

Что же такое семейный бюджет?



Бюджет семьи — это любые движения денежных средств (все доходы и все расходы) всех членов семьи, за определённый период времени. То есть сколько заработано и потрачено, к примеру, за месяц.

Какие вариации семейного бюджета существуют?



Общий бюджет

Самый распространённый и наиболее оптимальный для его планирования. Заключается он в объединении всех семейных доходов. Из этого единого общего источника производится оплата затрат на семейные нужды.

Смешанный бюджет

Зачастую практикуется в семьях, где у супругов неравные заработки. В таком варианте бюджета, каждый из членов семьи вкладывает определённую равную сумму денег в «общую копилку» и из неё происходит оплата общих нужд.

Раздельный бюджет

Выделяются приблизительно равные по затратам статьи, например, коммунальные расходы и покупка еды, и каждый платит по статье. При этом оставшиеся собственные средства каждого тратятся индивидуально.

Разные семьи выбирают наиболее подходящую им схему ведения бюджета, исходя из ситуации и собственных потребностей.

Из чего строится бюджет?



Бюджет среднестатистической семьи складывается из основных источников:

зарплата мужа;

зарплата жены.

Кроме основных, могут быть сопутствующие источники дохода, например, проценты от инвестиций, социальные выплаты и пособия, разовая прибыль от продажи материальных ценностей (машины, квартиры и т.д.), наследство и тому подобное.

Вне зависимости от количества основных и дополнительных доходов для наилучшего планирования бюджета и укрепления материальной стабильности желательно стараться откладывать ежемесячно 7-15% от общей прибыли семьи. Эти сэкономленные проценты оптимально разместить на вкладе в банке, для их приумножения.

На что расходуется бюджет и как его сэкономить?



• плата за коммунальные услуги или аренду жилья;

• затраты на продукты питания, лекарства, одежду, транспортные расходы (бензин или проезд);

• прочие расходы (личные мелкие покупки);

• плановые крупные расходы, например, путешествие или покупка автомобиля.

• Затраты на платежи по кредитам, если они есть, ипотека или потребительские.

Каким образом сберечь семейный бюджет?



Прежде, следует как можно скорее погасить все долги по кредитам, особенно это касается потребительских, именно их люди часто берут на вещи и нужды, не являющиеся первоочередными. Процент переплаты по потребительскому кредиту, как правило, самый высокий, поэтому такой вид займа сильно отягощает состояние бюджета. Крупные покупки в кредит: квартира, машина – не просто погасить сразу, но получится погасить быстрее, с меньшей переплатой, если закрыть более мелкие кредиты, тем самым, перенаправив расходы на более важные цели.

Важным пунктом является анализ расходов. Нужно понимать, какие траты самые частые, по возможности, следует их оптимизировать. У большинства семей крупной статьёй расходов являются продукты питания. Идя за покупками, каждый набирает привычную продуктовую корзину. Перед тем, как подойти к кассе, будет полезным ещё раз охватить взглядом всё купленное и проверить на предмет лишнего, ведь часто, можно захватить что-то ненужное, по инерции. Нужно задуматься, так ли будет нужен выбранный товар, и можно ли обойтись без него. В идеале, перед походом в магазин нужно обязательно составлять список покупок.

Семьям с детьми следует ограничить походы по магазинам с детьми, так как дети являются главными провокаторами случайных и ненужных покупок.

При совершении крупных покупок обязательно стоит искать выгодные предложения, но не просто самые недорогие, а в соотношении цены-качества. Например, покупая мебель или крупную бытовую технику, нужно изучить рынок предложений. Это можно сделать, не выходя из дома, в интернете. Цены на одинаковые товары могут значительно разниться. Кстати, интернет покупки, чаще всего, бывают выгоднее предложений в офлайн магазинах, при этом могут быть дополнительно предложены: бесплатная доставка, различные бонусы от продавца или даже кэш-бэк (возврат части денег за покупку).

При покупке любых товаров, будь то одежда или бытовая техника, отдавать предпочтение следует более качественному изделию, так как оно наиболее долговечно и позволит не тратиться на него ещё очень долго, экономя бюджет.

Экономия бытовых ресурсов: воды, электричества – позволит уменьшить расходы за коммунальные услуги. В рамках одного дня это немного, но в масштабах нескольких месяцев может быть значительная сумма, которая в прямом смысле утекает в водосточную трубу. Бережное отношение к ресурсам позволит этого избежать.

Наглядно увидеть доход и расход помогут специальные программы и приложения для учёта семейного бюджета. Сейчас их множество, но суть их схожа. Строится программа в форме таблицы или диаграммы с показом статей доходов и расходов, расходы делятся на категории для чёткого представления, на что тратятся деньги. Такая программа поможет накопить на покупку или путешествие, рассчитав срок накопления и сумму, которую можно откладывать от общего дохода.

Следуя данным рекомендациям, можно значительно сэкономить семейный бюджет и приумножить доходы.

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