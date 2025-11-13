«Калинов мост» продлил лето в Мытищах

«Калинов мост» продлил лето в Мытищах

Группа «Калинов мост» дала концерт в «Шервуд пабе» в Мытищах 8 ноября 2025 года

Для посетителей этого уютного места музыканты подготовили специальную осеннюю программу. Назвав паб, «дружелюбным и теплым местом», Дмитрий Ревякин решил согреть зрителей еще сильнее, исполнив первым делом хит «Девочка летом». Обычно эта вещь звучит в середине концерта или ближе к концу. Представление о старом «Калиновом мосте» давала и «Вслед за мной»,

Далее музыканты обратились к более свежим песням, «Четыре стороны» Дмитрий Ревякин, как всегда, назвал заглавной песней альбома «Холсты». Из тех же «краев» была и сугранная чуть позже «Цветная», которую певец окрестил «акварельнвм импрессионистским полотном». «Умное слово выучил», - поиронизировал он тут же над своим многоумным комментарием. Но песня и впрямь была импрессионистической, что подчеркивали мигающие на сцене огни пастельных тонов — розового и салатного. Всей этой красотой прониклись даде самые юные зрители. «Браво!» - раздался детский голос поле «Цветной».

«Силькарь» и «Летят вороны» отдавали дань бескрайним просторам России-матушки. Играя «Пух (Как смотрел тебе я вслед)», Дмитрий Ревякин с довольным видом джемовал с гитаристом Дмитрием Плотниковым. Любовь супружеская, о которой пелось в «Конь-огонь» преподносилась зрителей в алых лучах прожекторов. А «Ветка огненной омелы» актуализировала интерес «Калинова моста» к христианским мотивам — недаром при ее исполнении Дмитрий Ревякин скрестил руки на груди.

В цикл песен об отстаивании родных рублей входили "Не хватило", "Иного не надо" и, конечно, "Дома не был", строчку из которой "партизанский наш отряд" единодушно выкрикнул весь зал. Лучшей наградой активной публике была любимая народном нежная рассыпчатая "Камчатка". Ну к Дмитрий Ревякин попросил уважить музыкантов покупкой артефактов. "Пользуясь вашим благодушием. Хочу чтобы вы оставили все ваши деньги в нашей лавке", - порекомендовал он - благословил процесс удачных приобретений лирической "Не скучай"

«Последний номер - и по домам!" - распорядился Дмитрий Ревякин перед визитной карточкой "Калинова моста" "Родная".в процессе он подбадривал зрителей, чтобы они пели дружнее. И, видимо, остался доволен результатом. "Ну как вы?" - участливо спросил он и сжалился над жаждавшими продолжения гостями. - Ещё одну и по домам". Несмотря на то, что "Калинов мост" сыграл напоследок меланхоличную песню о том, что "праздники прошли - всех донесли будни", настроение свидетелей этого действа было праздничным.  

