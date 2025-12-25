Путин призвал быть готовыми к изменениям, вызванным ИИ
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ заявил, что стране необходимо быть готовой к изменениям, вызванным искусственным интеллектом (ИИ), пишут «Ведомости».
«Все изменится, мы должны быть к этому обязательно готовы», – подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, осталось мало времени и теперь нельзя жить «по старинке». Комментируя изменения, которые принесет ИИ на рынок труда в ближайшие 10–15 лет, президент отметил, что необходимо изменить всю парадигму подготовки кадров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я разумеется не надеялся что обитатели км увидят что на самом деле происходит.. они уже более 100 лет верят в святой План, всеведающее Государство и доброго дедушку ленина..
Где уж тут ИИ понимать.
Которого кстати не существует.
Однако как можно не видеть очевидного факта, что это Государство раскручивает эту истерию и именно Государство явлюется глвным клиентом этой аферы - это надо быть слепым на оба глаза и тупым на обе половины мозга.
Ах да, у левых нет мозга, забыл.
-
Обьясняю по буквам для тупых.
Государство сделало большую ставку на Устранение ВАС из всех аспектов вначале экономической, а затем и вообще Жизни.
Это Государство жаждет вас заменить на очередного Голема..
Вернее те кто стоит позади - Кагал.
Очередные "нанотехнологии" про которые власть будет верещать из каждого утюга, но все закончится как всегда только "эффективным освоением" бюджетов и наклеиванием местных шильдиков на китайские технологии.
Ну так очередной "заяц из цилиндра".
с этим ИИ барыги загонят себя в ловушку, когда негде будет брать специалистов "не начального уровня", так как большинство специалистов начального уровня заменит ИИ, а функции специалистов среднего и высокого уровня (которые вырастают из специалистов начального уровня) ему не по зубам.
людей словосочетание ИИ вызывает благоговейный трепет.