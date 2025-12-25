Путин призвал быть готовыми к изменениям, вызванным ИИ

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ заявил, что стране необходимо быть готовой к изменениям, вызванным искусственным интеллектом (ИИ), пишут «Ведомости».

«Все изменится, мы должны быть к этому обязательно готовы», – подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, осталось мало времени и теперь нельзя жить «по старинке». Комментируя изменения, которые принесет ИИ на рынок труда в ближайшие 10–15 лет, президент отметил, что необходимо изменить всю парадигму подготовки кадров.

  1. 25.12.2025, 20:40
    Гость: с биноклем на диване

    Я разумеется не надеялся что обитатели км увидят что на самом деле происходит.. они уже более 100 лет верят в святой План, всеведающее Государство и доброго дедушку ленина..
    Где уж тут ИИ понимать.
    Которого кстати не существует.
    Однако как можно не видеть очевидного факта, что это Государство раскручивает эту истерию и именно Государство явлюется глвным клиентом этой аферы - это надо быть слепым на оба глаза и тупым на обе половины мозга.
    Ах да, у левых нет мозга, забыл.
    -
    Обьясняю по буквам для тупых.
    Государство сделало большую ставку на Устранение ВАС из всех аспектов вначале экономической, а затем и вообще Жизни.
    Это Государство жаждет вас заменить на очередного Голема..
    Вернее те кто стоит позади - Кагал.

  2. 25.12.2025, 20:39
    Гость: Ха

    Очередные "нанотехнологии" про которые власть будет верещать из каждого утюга, но все закончится как всегда только "эффективным освоением" бюджетов и наклеиванием местных шильдиков на китайские технологии.

  4. 25.12.2025, 17:55
    Гость: ну ну

    с этим ИИ барыги загонят себя в ловушку, когда негде будет брать специалистов "не начального уровня", так как большинство специалистов начального уровня заменит ИИ, а функции специалистов среднего и высокого уровня (которые вырастают из специалистов начального уровня) ему не по зубам.

Все комментарии (12)
