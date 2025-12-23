Sellout, MoдеМ, Fun Mode «Ножевое» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sellout, MoдеМ, Fun Mode, Название: «Ножевое», Стиль: панк-рок; Год: 2025

В 80-90е ножи считались неотъемлемым атрибутом панк-культуры. Панки существовали в агрессивной среде — им приходилось отбиваться от люберов, гопоты и снинхедов, поэтому без холодного оружия было никуда. Эти коллизии нашли отражение в песне «Инструкции по выживанию» «Нож в спину» и оформлении альбома близкой к панк-эстетике группы E.S.T «Проба пера», где под пером понимался перочинный нож.

Сейчас панки стараются сублимировать деструктивную энергетику в созидательную, а потому и ножи понимаются метафорически. К тому же герой новой песни Sellout «Ножевое» жертва, а не палач. Ранение в его сердце в фигуральном смысле нанесла покинувшая его подруга. Но это отнюдь не повод для грусти. Участники записи работают по принципу бритвы Оккама, отсекая все лишнее. Под дискотечные ритмы Sellout сетует, что подруга оставила герою в сердце пустоту, «МодеМ» досадует, что не остался даже телефонный номер зазнобы, так как она и без того всегда была рядом, ну а Fun Mode сравнивает проводы любви с концом рок-н-ролла. Однако, судя по задорному настрою исполнителей, у них, напротив, все только начинается!

