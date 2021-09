Дэя «Я все еще люблю» (максисингл)

Исполнитель: Дэя, Название: «Я все еще люблю», Стиль: европоп, Год: 2021

Молодая российская певица Дэя начала профессиональную карьеру всего лишь три года назад. Но у нее уже есть все для прорыва, как на родной российской, так и на западной сцене — голос, харизма, утонченный сценический образ, вкус, мера, основательный подход к делу и сотрудничество с именитыми европейскими авторами. Сингл «Я все еще люблю» - вторая работа, сделанная ею вместе с основным автором песен шведской группы Secret Service Тимом Нореллом и саундпродюсером этой команды Андерсом Ханссоном. Важно то, что эта композиция не писалась на заказ, а была в творческом багаже у Норелла еще до знакомства с Дэей (музыкант просто искал подходящую кандидатуру для этой вещи — и нашел ее в лице нашей артистки).

В «Я все еще люблю» Дэя обрисовывает образ сильной героини, которая будет отстаивать свои идеалы даже если весь мир обратится в руины. Обладая яркой творческой индивидуальностью, артистка совершенно не прячется за техническими ухищрениями и внешними эффектами, но и не выпячивает себя преднамеренно. Первый куплет она исполняет при довольно аскетичном музыкальном аккомпанементе, давая слушателю сполна насладиться своими вокальными данными. Голос Дэи хочется назвать бархатным — он сильный красивый упругий, но не кричащий. Там, где нужно, он может быть мягким и податливым, а при определенном «освещении» вдруг начинает переливаться прекрасными мелизмами (например — ближе к концу припевов).

В максисингле заглавная песня представлена не только на русском, но и на английском - «Still in Love». Произношение и артикуляция у Дэи здесь такие же убедительные, как и в русскоязычной версии. Так что мы имеем дело с потенциальным еврохитом, который запросто мог бы выстрелить, например, на конкурсе «Евровидение», вдохнув в это дискредитировавшее себя в последние годы действо новую жизнь и вновь заставив вспомнить прорыв земляков Тима Норелла ABBA c их «Waterloo». Ведь и аранжировка «Still in Love» такая же искусная — во втором куплете появляются симфонические элементы. Вспомним, что и в свою знаменитую «Flash in the Night» композитор вживлял элементы из Первого концерта Рахманинова. Нельзя не отметить и фирменный продакшн песни Дэи. Звучание густое, насыщенное, но деликатное и не оглушающее.

Максисингл «Я все еще люблю» включает также ремикс на «Still Love» от диджея Грува. Здесь тоже нет никакой бессмысленной долбежки и стремления поразить всем и сразу, а всего лишь выгодно подчеркнуты наиболее удачные моменты оригинала. Там, где у Норелла были едва заметные пульсации, у Грува четкий ритмический хаус-рисунок. Пастельные клавишные шведских кудесников, едва заметными мазками набросанные на протяжении всего трека, прописаны у Грува в проигрыше размашистой уверенной кистью. А нарочито сбивающийся в припевах ритм акцентирует внимание на биении неравнодушного сердца певицы. И ремикс, и оригинальные песни релиза наверняка придутся по душе, как состоявшимся респектабельным ценителям прекрасного, так и вдумчивой молодежи, порядком подуставшей от засилья низкосортного «кальянного рэпа».