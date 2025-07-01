«Запрещенные барабанщики», 4 июля, «Рюмочная Зюзино»

«Запрещенные барабанщики», 4 июля, «Рюмочная Зюзино»

В «Рюмочной Зюзино» 4 июля в пятницу выступит группа «Запрещенные барабанщики»

Коллектив исполнит свои главные песни и сюрпризы. Хорошее настроение и танцы до упаду обеспечены!

Начало в 20.00. 

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