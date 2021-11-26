Глеб Самойлов вернул золотой состав The Matrixx ради «Треша»

Глеб Самойлов отметил десятилетие альбома The Matrixx «Треш» в московском клубе «Известия HALL»

«Треш» стал вторым альбомом формации, который помог ей расширить аудиторию после слишком личностного и откровенно эпатажного дебютника «Прекрасное Жестоко». Песни «Космос», «Опасность», «Под огнем» закрепились в концертных сет-листах команды. Но вот целиком «Треш» практически не звучал на концертах. Даже на презентации диска в столичном клубе «P!Pl» 1 октября 2011 года исполнялись 11 из 16-ти композиций.

Небольшая зарисовка «Треш» таится в середине альбома, но, как и 10 лет назад, Глеб Самойлов решил с нее начать, исполнив практически всю ее в одиночку и в полной темноте. Лишь на финальной части песни к нему присоединились музыканты, среди которых, как чертик из табакерки, возник и клавишник-басист исходного состава «Матрицы» Константин Бекрев, ушедший из группы шесть лет назад играть к Григорию Лепсу.

Недостаток концертного опыта сказался на степени владения материалом у Глеба. Певец забыл слова и в «Треше», и в следующем «Рае». «Сколько у нас альбомов: раз, два, три...» - оправдывался он. Насчитав шесть релизов, Самойлов со спокойной душой обратился к хорошо знакомому ему «Космосу». Но уже перед следующей песней «13» он вновь выразил неуверенность в знании текста, хотя на этот раз все более-менее обошлось.

«Альбом прошел, десять лет прошло, но за это время ничего не изменилось!» - посетовал Глеб, объявив «готическую» песню «Я сам». Под «Опасность» он разыграл целое шоу, закатывая глаза, спрятавшись от вынесенной в заглавие напасти во время проигрыша в глубине сцены и выскочив в итоге оттуда с грозным рыком.

Воссоединение Константина Бекрева с The Matrixx оказалось важным еще и в том плане, что голос клавишника, как известно, звучит в «Космобомбах». Исполнил он эту зажигательную вещь вдвоем с Глебом Самойловым и на этот раз под смешки гитариста Валерия Аркадина, намекавшего на двусмысленность положения герои этой песни, ведущего нежный диалог с мужчиной. В следующей песне «Планета полицаев» у Самойлова с Бекревым получился уже спонтанный дуэт, когда последний, проходя мимо, сначала подсказал вокалисту подзабытые строчки, а потом и немного спел за него.

В «С чекою в зубах» Глеб Самойлов использовал шпаргалку на нескольких листах, а барабанщик Дмитрий «Снейк» Хакимов выразительно дирижировал невидимым хором в конце этой песни. Получился настолько внушительный номер, что на радостях Глеб Самойлов выпил с Константином Бекревым на брудершафт. Наблюдая, как это залихватски проделал клавишник, Глеб пояснил зрителям: «Его так научили с детства!». Сет песен «Треша» завершала «Под огнем». За бортом программы осталась только «Делайте бомбы», которую Глеб Самойлов принципиально не исполняет без ее соавтора Лехи Никонова от «ПТВП», но тот, говорят, получив приглашение, не смог принять участие в концерте.

Далее лидер The Matrixx объявил «зажигательную» часть концерта. Из прочих альбомов он выбрал песни, которые тоже каким-то боком связаны с понятием треша - «Садо-мазо», «Любовью» и «В такси». «Никто не выжил» обзавелась обновленным текстом. «Нас бросили свои же дети», - спел сначала Глеб вместо «прокляли», но тут же, впрочем, исправился. Начало следующего куплета выглядело теперь так: «Ну вот война — и чё, все рады?!». А Костя Бекрев, повернувшись к зрителем задом, наглядно показал, чего стоит этот «весь ваш кайф».

Бисовая часть вместила в себя многое. The Matrixx побаловал публикуй «Эвтаназией» и «Балладой об уходе в рай» Аладимира Высоцкого. Затем постскриптум вошел в более привычную колею из хитов «Ковер-вертолет», «Опиум» и «Как на войне». Но напоследок Глеб Самойлов подарил зрителям «Я буду там». Правда, ее пришлось начинать дважды, так как Константин Бекрев не с первого раза разобрался с нужным тембром на своих переносных клавишных, однако характерного для этой песни глубокого баса все же удалось достичь.