Центр «Ярко выраженный 2» (интернет-релиз)

Исполнитель: Центр, Название: «Ярко выраженный 2», Стиль: нью вейв; Год: 2025

Альбом «Ярко выраженный», который обрел на днях уже свою вторую часть, изначально, как это часто бывает у нынешнего Василия Шумова, служил саундтреком к визуалу — проекту «Инсталляция». Однако теперь он зажил и вполне автономной жизнью. Если первая часть «Ярко выраженного», содержала эксперименты, которыми Василий Шумов изучал ИИ, то теперь музыкант во многом больше состредотачивается на внутренней реальности человека.

Синтез новейших технологий и извечной несовершенной природы человека дает в альбоме интересный результат. В «Автоматически» люди, как и в жизни, совершают гадости чисто по инерции. В «Больше» так же инстинктивно гребут под себя в неимоверных масштабах. В «Ждите» переосмыслены пагубные стремления людей ждать у моря погоды, а традиционная привычка операторов просить абонента повременить оборачивается прямой угрозой: мол, лучше дождитесь, не то то -дождётесь! «Неспособность» можно понимать так же двояко: это и вечное недотягивание людей до параметров машины, и попытка цензоров запретить недостойных, с их точки зрения, творцов.

Василий Шумов по-прежнему с помощью малого арсенала средств добиваться максимального эффекта. Мурашки по коже вызывает композиция «Тетя дядя», которая, по большому счету, основана на повторе заглавных слов. Однако, как следует из песни, постоянная работа на тетю или дядю не только оставляет в итоге человека у разбитого корыта, но и, возможно, объясняется его инфантильностью, когда человек с малолетства пасует перед «старшими» автоматически и сохраняет данную модель поведения до седых волос. А в песнях «Раз» и «Рандомизация» все слова состоят не больше, чем из двух-трех букв, но и эти вещи максимально достигают своей цели.

Как и в случае с первой частью, «Ярко выраженный 2» можно трактовать и в плане аккумулирования наиболее характерных черт стиля, присущего группе «Центр». Например, посыл песни «Уклад» отсылает к альбому «Первый пещерный», а «Любители» — одновременно апеллируют к дилогии «Мне хорошо» и песне «Алексеев».