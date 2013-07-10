Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»

Женщины мечтают быть похожими на нее, потому что она всегда в великолепной форме

Певица на личном примере доказывает, что жена и мать троих детей может прекрасно выглядеть, строить успешную карьеру, быть законодательницей мод и любимой женой.

Валерия, чье настоящее имя – Алла Перфилова, родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске. Поскольку ее родители были музыкантами, она с детства училась играть на фортепиано, мечтала о балете и музыке. После школы Валерия окончила Гнесинку, где ее учили эстрадному вокалу Иосиф Кобзон и Гелена Великанова.

В юности Валерия принимала участие в конкурсах для начинающих исполнителей, воспитывая волю к победе. Ее путь в музыке начинался с англоязычных проектов. Между тем песня «The Taiga Symphony» прошла незамеченной, а песни из первого русского альбома певицы до сих пор на слуху.

Сегодня Валерия является обладателем множества музыкальных наград, а в 2005 году стала Заслуженной артисткой России. Ее хиты, такие как «Метелица», «Часики» и «Отпусти меня», пела вся страна.

Изнанка славы

Ее первым мужем был Леонид Ярошевский, джазовый пианист. Сейчас он живёт в Германии, а раньше руководил джаз-рок ансамблем «Отражение», в котором Валерия начинала творческий путь.

Вторым супругом певицы стал продюсер Александр Шульгин. Знакомство с ним повлияло на всю ее жизнь – Александр стал и продюсером, и автором ее песен. В браке родилось трое детей – Анна, Артемий, Арсений.

Но в 2001-м году брак внезапно распался. Валерия публично заявила о жестоком обращении бывшего мужа с ней и детьми. Она оставила шоу-бизнес, а в 2003 году контракт о сотрудничестве между Валерией и Шульгиным был расторгнут.

«Схватить детей и бежать, спасаться, на автобусе, на поезде, самолете, только быстро, лишь бы он нас не поймал», – это лишь одна из страшных цитат из автобиографической книги Валерии «И жизнь, и слезы, и любовь». Известная, успешная и талантливая, даже она не избежала ужасов домашнего насилия. Но певицу это не сломило, она вернулась на сцену. Более того, не утратила веру в мужчин и снова вышла замуж. По признанию Валерии, сегодня она благодарна Шульгину за то, что он подарил ей богатый творческий опыт. Но в то же время семейные склоки остались для нее тяжелым периодом и спустя длительное время после развода.

Лишь через 10 лет популярная певица решилась на ряд откровенных признаний. «Невозможно двигаться, если тебя связывают по рукам и ногам. Шульгин придумывал за меня все: как я должна выглядеть, что говорить, как петь», – заявила звезда. Валерия честно призналась, что чувствовала себя свободной лишь на сцене.

После развода Александр и Валерия вовсе перестали контактировать. И певица об этом не жалеет: «Это самое лучшее, что он может сделать для меня и детей, просто ради их же спокойствия».

Долгожданное счастье

Вся страна переживала ее развод с Шульгиным, поначалу не доверяла Пригожину, хотя и умилялась на семейные фото пары с детьми. Отношения с Иосифом начались с вопроса Валерии: «А если я встречу другого?» На что последовал ответ: «Я отпущу тебя, твои творческие и финансовые интересы от этого не пострадают, а я останусь тебе другом». И Валерия, и ее поклонники вздохнули спокойно.

Так она вернулась на сцену с новым продюсером, Иосифом Пригожиным, за которого вышла замуж.

Сегодня артистка счастлива в семье, у нее множество творческих планов. «Рядом Иосиф – человек, который постоянно мной восхищается и утверждает, что лучше меня никого не было, нет, и не может быть, – говорит Валерия. - Мне комфортно, потому что он не диктатор, он не ограничивает меня в общении с людьми, искренне любит моих родственников и друзей. Он добрый, открытый и искренний».

Певица посвящает свободное время благотворительности, путешествует, занимается спортом вместе с семьей. Она любит плавать, как в бассейне, так и в водоеме, заниматься спортивной ходьбой, не только в знакомых парках, но и в любом городе, куда приезжает, любуясь заодно красотой нового места.

Эксперименты с образом

Элегантный и чувственный образ Валерии радует поклонников уже много лет. Многие считают ее иконой стиля. Певица любит экспериментировать, не боясь примерять разные роли. Она считает, что в каждой женщине заложена природная красота, нужно лишь грамотно подчеркивать ее с помощью одежды, прически и макияжа.

Немногие сегодня помнят певицу жгучей брюнеткой или рыжей красоткой. Именно блонд придал миловидность ее лицу, а ее прическам по сей день подражают поклонницы.

В 90-х годах артистка выходила на сцену с высокими пышными начесами, украшая волосы цветами и блестящими заколками. Нежные губы, маленький носик и пышные волосы Валерии создавали образ сказочной феи. Перемены в личной жизни изменили и ее стиль. Песни стали жестче, и образ феи стал уже неуместен: фирменные длинные локоны были обрезаны. Классическое каре с челкой стало новой визитной карточкой артистки. Но и на этом звезда не остановилась. Теперь она экспериментирует со стрижкой «боб» – пожалуй, самой популярной в мире. Такая стрижка допускает и завитые кудряшки, и гладкие волосы, и «мокрый» эффект.

Несомненно, многие ценят певицу за ее талант. Но мало кто будет спорить, что без собственного уникального стиля она не добилась бы такого успеха.

«Стиль – это ощущение жизни»

Что касается одежды, Валерия олицетворяет собой стиль российской эстрады во всем его многообразии. Ее гардероб представлен и вечерними платьями сложного кроя, и необычными нарядами с обилием пайеток. Она с удовольствием носит экстравагантную одежду от молодых дизайнеров. Для повседневности певица выбирает стиль casual: джинсы и удобный трикотаж. Эта одежда позволяет создавать комфортные и необычные комплекты. Строгих классических костюмов и прямых юбок в гардеробе Валерии практически нет: они не вписываются в ее образ жизни и не соответствуют внутреннему самоощущению.

Валерия начинала карьеру как элитарная певица в холодном аристократическом образе. Какое-то время она была гламурной дивой, затем попробовала более агрессивный образ рок-певицы в коже, латексе и высоких сапогах, потом вернулась на сцену в имидже народной звезды. Словом, примерила на себя множество образов. А сегодня ее ни с кем не спутаешь. «У меня есть имидж, есть свое лицо, – говорит Валерия. – Стиль – это индивидуальность, которая сложилась в данный момент, а не нечто застывшее в тебе. Это скорее ощущение жизни».

В комментариях ведущих стилистов встречается и критика в адрес внешнего облика певицы, но поскольку большинство нарядов Валерии составляют известные мировые бренды, это камень и в огород супермодных дизайнеров одежды.

Например, стилисты отмечают, что используемые ею элементы внешности, призванные имитировать юность, часто приводят к нелепому виду. Валерия такими образами частенько «злоупотребляет». Так, певица вполне может надеть игривую легкую юбочку в сочетании с тяжелыми кожаными сапогами. Некоторые ее наряды, по мнению стилистов, больше подходят девушкам, только что покинувшим школьную скамью. Но что делать, если она так себя чувствует – юной и энергичной?

Дело не в морщинах

Для ухода за кожей лица не обязательно покупать фантастически дорогие кремы, считает Валерия. Наряду с посещениями салонов певица регулярно прибегает к маске из обычной деревенской сметаны. Еще одна любимая процедура – умывание лица кусочком льда, приготовленного из настоя ромашки. В домашних условиях она использует готовые коллагеновые маски. Из всех косметических средств для нее на первом месте средства очищения кожи.

Для глаз Валерии помогает прохладная розовая вода. Нужно смачивать ею ватные диски и прикладывать минут на десять к векам. Есть у певицы ещё один любимый рецепт, помогающий бороться с морщинами вокруг глаз. Перед сном, минут за двадцать, она наносит на веки тонкий слой оливкового или миндального масла, а затем снимает его влажными дисками.

Артистка утверждает, что к пластике пока не прибегала, хотя ничего против нее не имеет. Просто пластические операции надо делать с умом, без фанатизма. А вообще, по мнению Валерии, хирурги не способны омолодить человека изнутри. «Дело не только в морщинах, – уверена звезда. – Встречаю пожилого человека, но с живыми и горящими глазами, и уже через пять минут общения забываю, сколько ему лет. Для меня он выглядит молодым и красивым». По ее словам, особенно портит лицо, вызывая преждевременное старение, злоба. Нужно жить на позитиве, и тогда все будет отлично.

Рацион стройности

Всем известно, что Валерия – мать троих детей. Тем не менее, она стройна и всегда находится в тонусе. Неудивительно, что среди женщин ходят мифы о некой секретной диете от Валерии. Сама певица говорит, что главное – хорошее настроение и соблюдение ряда нехитрых правил.

Валерия никогда не доводила себя диетами до обмороков, чтобы похудеть до неузнаваемости. Хотя было время, когда сидела на самых разных – ведь она из тех, кто «делает себя сам». Сегодня ее устраивает собственный вес. А поддерживать форму помогает работа и раздельное питание – не стоит в один прием пищи есть белковые и углеводные продукты.

Рацион Валерии состоит из фруктов, овощей, кефира и блюд, приготовленных на пару. Еще она пьет много негазированной воды или зеленого чая. Также употребляет один безвредный продукт – обезжиренный зернистый творог, который можно есть во время разгрузочного дня или просто на завтрак.

Чтобы стать стройной, как Валерия, следует исключить из рациона мясо, алкоголь, сливочное масло, белый хлеб, соль, сахар, макароны. Копченое, жирное и мучное – тоже. Певица признается, что ей сложнее всего было отказаться от запеченных в духовке яблок с вареньем, обожаемых с детства. Но когда очень хочется сладкого, она все же запекает свои фирменные яблоки. А вот готовить своим домочадцам у Валерии совсем нет времени... Но она следит за тем, чтобы на их столе были овощи, фрукты и продукты без вкусовых добавок. Кроме того, хотя певица и не соблюдает строгих диет, обязательно держит православные посты. Они для организма – полезное испытание. Иногда певица может просидеть весь день на гречке, сваренной без соли, сахара и масла. Помогают ей сохранять стройность и разгрузочные дни на фруктах: яблоках, ананасе или ягодах.

Кстати:

Яблочные оладьи «от Валерии»

Нужно сделать обычное тесто: мука, яйца, сахар, соль, однопроцентный кефир. Дрожжи певица не использует. И добавить натертые на крупной терке яблоки и немного ванилина.

Цитата: «Истинная красота – все-таки в глазах человека. Если они светятся теплом и добротой, вы всегда будете вызывать восхищение и любовь».

Фото с сайта valeriya.net