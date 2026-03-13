Багратион «Ватерлоо» (интернет-сингл)

Исполнитель: Багратион, Название: «Ватерлоо», Стиль: хэви-метал, Год: 2026

Группа «Багратион» названа в честь генерала Петра Багратиона, отличившегося в ходе Отечественной войны 1812 года. И хотя коллектив не ограничивает свой радиус действия только означенным временем, предпочитая не только исторические, но и мифологические сюжеты, так или иначе, музыканты все равно возвращаются к той эпохе. В центре их новой песни «Ватерлоо» эпическая битва, ставшая роковым предвестником окончательного заката карьеры Наполеона.

Как известно, одной из причин поражения императора стала измена некоторых его подданных. При желании, это можно объяснить вмешательством Рока. Вот и «Багратион» называют битву при Ватерлоо «безумной орлянкой судьбы». Это не отменяет героизма обычных солдат, которым суждено либо убить, либо погибнуть самим. Битва описана довольно беспросветно: ее участники по колено в грязи тянут свою лямку. И даже танцевальная музыка с элементами фолка не разгоняет морока, потому что это настоящая пляска смерти.