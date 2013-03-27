«Высоцкий. Неизвестные страницы»: как поэт навестил Хрущева и не сыграл Махно

Художественно-документальный фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы» вышел в прокат 22 января 2026 года

Владимир Высоцкий давно стал частью культурного кода абсолютного большинства наших соотечественников. Трудно найти в России человека, который не вспомнит хотя бы десяти его песен и трех ролей в кино. Благо, эти факты интерпретированы во многих фильмах, посвященных поэту и артисту. Однако один из лучших друзей Владимира Семеновича Анатолий Бальчев пошел иным — неочевидным — путем.

Фильм начинается с блужданий режиссера в компании с актером Василием Мищенко по Мещанской слободе Москвы. Тандем озабочен поисками роддома, где Высоцкий появился на свет 25 января 1938 года. Искомая локация найдена, ждешь важных закадровых речей краеведов и иных экспертов. Но не тут-то было: Бальчева и Мищенко не пускают вовнутрь, а в качестве спикера вдруг начинает выступать… неухоженный городской бродяга, от которого пытливые создатели и сами уже не знают, как отделаться.

Дальше еще чудесатее… Бальчев и Мищенко отсматривают молодых кандидатов на роль Высоцкого весьма отдаленной степени похожести на оригинал. При этом компаньоны ведут себя крайне корректно, высказываясь в духе, что все молодцы, а барда все равно невозможно сыграть человеку одного возраста, поэтому кастинг пройдут сразу многие. С этого момента документальное повествование будет перемежаться игровыми сценами.

В основу художественных эпизодах чаще всего положены нереализованные возможности Высоцкого. Вот он получает свою первую роль, друзья купают его по этому поводу шампанским, а Андрей Тарковский берет с дебютанта обещание сняться его в фильме. Как мы знаем, этому так и не суждено было сбыться, и в «Андрее Рублеве» уже утвержденный на роль сотника Степана Высоцкий так и не появился.

Вот он приезжает на даче к опальному Никите Хрущеву и обращается к нему за помощью в попадании на радио и ТВ. Но бывший генсек и сам круглосуточно находится под надзором КГБ и ничем подсобить уже не может. Вот Высоцкий едет в Гуляй-Поле, чтобы сыграть Нестора Махно в фильме Давида Карапетяна, но вместо этого попадает в аварию и чуть не становиться жертвой нагловатого украинца. Зато в качестве компенсации батьку атамана сыграл в фильме «Высоцкий. Неизвестные страницы» Евгений Ткачук, органичный в любых ипостасях.

Начинаешь уже опасаться, что вся лента будет посвящена тому, как Высоцкий чего-то не смог. Но, к счастью, ко второй половине тональность повествования меняется, и здесь начинают преобладать документальные свидетельства близких к артисту Михаила Шемякина, Вадима Туманова и самого Анатолия Бальчева. Неизгладимое впечатление производит настоящая аристократка — вторая супруга Владимира Высоцкого Людмила Абрамова, которая восторгается подвижничеством Марины Влади (прямо скажем, нечасто можно услышать в жизни такие дифирамбы от предыдущей жены в адрес своей преемницы — вот что значит Порода!).

Наиболее выигрышно смотрятся те эпизоды фильма, где Владимир Высоцкий раскрывается с чисто человеческой стороны. Невероятно трогательной выглядит история неприкаянного бармена ресторана в Архангельском Петра, которому певец подарил свою пластинку со стихотворным посвящением, а тот не знал, как сберечь такое сокровище при своем кочевом образе жизни. Фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы» хорош тем, что в нем явлен живой человек со своими слабостями, но без нарочитой чернухи и дутых сенсаций.