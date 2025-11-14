Capish «Эмоциональная лабильность»

Исполнитель: Capish, Название: «Эмоциональная лабильность», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Capish – молодой московский андеграундный музыкант Виталий Третьяченко. Тяготел к генерации «проклятых поэтов», вроде Константина Ступина из «Ночной трости». На этой волне в 2017-м, когда еще только учился играть на гитаре познакомился с Иваном Ершовым, у которого был свой канал о неформатных музыкантах. Тот и свел его с/ ярчайшим представителем потерянного поколения Владимиром Бурдиным. Так появились их совместные альбомы «1й Крестовый. Апокрифы» и «Сид Вишес».

«Эмоциональная лабильность» второй сольный альбом Capish. Хотя Владимир Бурдин и здесь оставил свой след: Виталий Третьяченко исполняет на закуску его песню «Земля Гога и Магога», хорошо передающего ощущения летящего в сугроб оккурка. Это же состояние положено и в основу вошедших в альбом песен самого Capish

Термин «эмоциональная лабильность» подразумевает, прежде всего, переменчивость настроений. Нельзя сказать, что герой альбома испытывает переживает взлеты и падения, испытывает радость и грусть Его восприятие болезненно, поэтому диапазон эмоций скорее простирается от агрессии до черной меланхолии. Переданы эти эмоции мастерские — гитарный панкрвский драйв с гаражным оттенком захватывает с самого начала и держит в ежовых рукавицах до конца.

Поляризация настроений альбома хорошо видна на примере двух песен. Если «Бойтесь, б…!» - это задорный кураж висельника, которому уже нечего терять, поэтому он жаждет как следует оттянуться хотя бы напоследок, то «Пробуждение» - это мрачный похмельный гимн в сусальном антураже типично русского пейзажа. А вот «Я боюсь опоздать» - всего лишь ширма для маргинала, потому что, как известно, он априори везде опоздал.

В альбоме «Эмоциональная лабильность» Виталий Третьяченко порою проявляет себя как мастер иносказаний. Быт неприкаянного героя отлично передан в песне «Кот» с помощью аналогии с облезлым котярой, которому неверная спутница жизни приносит по три приплода за год. Ну а «Галоши» - облеченная в угарный панк детская присказка о мальчике, у которого жизнь не сложилась из-за украденной обуви и подлой воспитательницы, которая не хочет выводить детишек на улицу. Зато из этого номера прекрасно видно, откуда берутся вечные аутсайдеры!

Свободный полет «Вместе. Часть 2»
