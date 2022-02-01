«Несчастный Случай» (акустика), 4 февраля, ММДМ

01:46 1.02.2022

4 февраля в Московском Международном Доме Музыки группа «Несчастный Случай» впервые представит зрителю новую акустическую программу под названием «Ламповый концерт»

Всем известно, что коллектив отличается великолепным самобытным стилем. А еще, на протяжении всего творческого пути музыканты исполняют кабаре-рок, подчеркнуто ироничный, с одной стороны, и с долей философии — с другой. Ребята - известные затейники, и вот опять приготовили кое-что интересное.

Любимые хиты и песни разных творческих лет прозвучат в этот день в абсолютно новом «ламповом» звучании. Обновленные аранжировки порадуют, а возможно и удивят своей невероятной свежестью и уютом. В этот день вы не услышите ни одного электрического звука. А рояль, саксофон и акустическая гитара приятно дополнят привычный рок-состав инструментов на сцене и создадут уютное Unplugged звучание и теплую атмосферу, согрев сердца зрителей в этот февральский вечер. Концерт претендует на звание самого душевного из всех, что когда-либо играла команда «Несчастный Случай».

«Мы давно ходили кругами вокруг идеи «Акустики», но все не находилось повода, чтобы сделать решительный шаг и отказаться полностью от любой электронной обработки звука. Сейчас мы используем акустический бас, акустическую гитару, акустический саксофон, рояль, аккордеон и барабаны. Мне это очень нравится! В результате пришлось менять существенно многие аранжировки, и песни зазвучали совершенно по-другому. На первый план теперь выдвинулись партии тех инструментов, которые раньше тонули, и поэтому, некоторые очень красивые по звучанию вещи на концерте было невозможно расслышать в полном объеме. А теперь они зазвучат во всей красе! И вообще, мне кажется, что это такая программа, которая ориентируется именно на внимательное прослушивание, на спокойно-раздумчивую атмосферу. Но, при этом, мы будем играть кучу всяких музыкальных шуток. Мы соединяем песни, делаем вкрапление цитат других авторов. Делаем так, чтобы программа ни в коем случае не была скучной, хотя она будет тихой и размеренной.

Песни будут самые разные. Прозвучат и старые композиции, и «несчастный случай» периода межсезонья, а также совсем недавно сочиненные композиции, так скажем – «из последнего»» - отметил Алексей Кортнев.